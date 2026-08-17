Большая зарплата или смена профессии: для чего 54% украинцев проходят дополнительную учебу

Более половины украинцев проходили дополнительное обучение или планируют. 44% опрошенных учатся новому для профессионального развития на текущей работе, а каждый пятый – для хобби.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос среди украинцев относительно того, проходили ли они дополнительное обучение за последний год и для чего в первую очередь.

Проходят ли украинцы дополнительное обучение

Более половины украинцев (54%) проходили дополнительное обучение в этом году или планируют пройти: 28% проходили несколько курсов или программ.

Ответы на вопрос "Проходили ли вы дополнительное обучение (вне работы/основного образования, которое сейчас получаете) за последний год?" распределились так:

Нет, не проходил/-ла и не планирую - 46% ;

Так, проходило несколько курсов/программ — 28% ;

Так, проходил один курс/программу - 8% ;

Да, но только вебинары/одноразовые лекции, не что-то длительное – 8% ;

Нет, не проходил/-ла, но планирую — 8% ;

Начинал/а курс/программу, но не завершил/а — 2% .

Для чего украинцам дополнительная учеба

44% украинцев, проходивших дополнительную учебу в течение года, делали это для профессионального развития на текущей работе. Каждый пятый респондент (18%) учился для хобби и личного развития, еще 7% – для смены профессии.

На вопрос "Если проходили обучение, для чего в первую очередь?" ответы распределились так:

Для профессионального развития на текущей работе - 44% ;

Для хобби/личного развития - 18% ;

Для смены профессии - 7% ;

Для увеличения дохода - 6% ;

Для углубления знаний в моем текущем обучении - 4% ;

Для прохождения сертификации/сдачи экзамена - 3% ;

Для поступления за границу - 2% ;

Остальное - 16% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 10 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, около половины украинцев не меняли место работы за последний год, а 30% опрошенных вообще не работают. 66% граждан получают доход только с основной работы, 14% респондентов иногда имеют подработку.