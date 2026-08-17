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Большая зарплата или смена профессии: для чего 54% украинцев проходят дополнительную учебу
Более половины украинцев проходили дополнительное обучение или планируют. 44% опрошенных учатся новому для профессионального развития на текущей работе, а каждый пятый – для хобби.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос среди украинцев относительно того, проходили ли они дополнительное обучение за последний год и для чего в первую очередь.
Проходят ли украинцы дополнительное обучение
Более половины украинцев (54%) проходили дополнительное обучение в этом году или планируют пройти: 28% проходили несколько курсов или программ.
Ответы на вопрос "Проходили ли вы дополнительное обучение (вне работы/основного образования, которое сейчас получаете) за последний год?" распределились так:
- Нет, не проходил/-ла и не планирую - 46% ;
- Так, проходило несколько курсов/программ — 28% ;
- Так, проходил один курс/программу - 8% ;
- Да, но только вебинары/одноразовые лекции, не что-то длительное – 8% ;
- Нет, не проходил/-ла, но планирую — 8% ;
- Начинал/а курс/программу, но не завершил/а — 2% .
Для чего украинцам дополнительная учеба
44% украинцев, проходивших дополнительную учебу в течение года, делали это для профессионального развития на текущей работе. Каждый пятый респондент (18%) учился для хобби и личного развития, еще 7% – для смены профессии.
На вопрос "Если проходили обучение, для чего в первую очередь?" ответы распределились так:
- Для профессионального развития на текущей работе - 44% ;
- Для хобби/личного развития - 18% ;
- Для смены профессии - 7% ;
- Для увеличения дохода - 6% ;
- Для углубления знаний в моем текущем обучении - 4% ;
- Для прохождения сертификации/сдачи экзамена - 3% ;
- Для поступления за границу - 2% ;
- Остальное - 16% .
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 10 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Напомним, около половины украинцев не меняли место работы за последний год, а 30% опрошенных вообще не работают. 66% граждан получают доход только с основной работы, 14% респондентов иногда имеют подработку.