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Більша зарплата чи зміна професії: для чого 54% українців проходять додаткове навчання
Більше ніж половина українців проходила додаткове навчання або планує. 44% опитаних вчаться новому для професійного розвитку на поточній роботі, а кожен пʼятий — для хобі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування серед українців стосовно того, чи проходили вони додаткове навчання за останній рік і для чого в першу чергу.
Чи проходять українці додаткове навчання
Більше ніж половина українців (54%) проходила додаткове навчання цього року або планує пройти: 28% проходили декілька курсів або програм.
Відповіді на питання “Чи проходили ви додаткове навчання (поза роботою / основною освітою, яку нині здобуваєте) за останній рік?” розподілилися так:
- Ні, не проходив/-ла і не планую — 46%;
- Так, проходив/-ла декілька курсів / програм — 28%;
- Так, проходив/-ла один курс / програму — 8%;
- Так, але лише вебінари / одноразові лекції, не щось тривале — 8%;
- Ні, не проходив/-ла, але планую — 8%;
- Починав/-ла курс / програму, але не завершив/-ла — 2%.
Для чого українцям додаткове навчання
44% українців, які проходили додаткове навчання протягом року, робили це для професійного розвитку на поточній роботі. Кожен пʼятий респондент (18%) навчався для хобі та особистого розвитку, ще 7% — для зміни професії.
На питання “Якщо проходили навчання, для чого в першу чергу?” відповіді розподілилися так:
- Для професійного розвитку на поточній роботі — 44%;
- Для хобі / особистого розвитку — 18%;
- Для зміни професії — 7%;
- Для збільшення доходу — 6%;
- Для поглиблення знань у моєму поточному навчанні — 4%;
- Для проходження сертифікації / складання іспиту — 3%;
- Для вступу за кордон — 2%;
- Інше — 16%.
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 10 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, близько половини українців не змінювали місце роботи за останній рік, а 30% опитаних взагалі не працюють. 66% громадян отримують дохід лише з основної роботи, натомість 14% респондентів інколи мають підробіток.