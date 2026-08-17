Більша зарплата чи зміна професії: для чого 54% українців проходять додаткове навчання

Більше ніж половина українців проходила додаткове навчання або планує. 44% опитаних вчаться новому для професійного розвитку на поточній роботі, а кожен пʼятий — для хобі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування серед українців стосовно того, чи проходили вони додаткове навчання за останній рік і для чого в першу чергу.

Чи проходять українці додаткове навчання

Більше ніж половина українців (54%) проходила додаткове навчання цього року або планує пройти: 28% проходили декілька курсів або програм.

Відповіді на питання “Чи проходили ви додаткове навчання (поза роботою / основною освітою, яку нині здобуваєте) за останній рік?” розподілилися так:

Ні, не проходив/-ла і не планую — 46% ;

Так, проходив/-ла декілька курсів / програм — 28% ;

Так, проходив/-ла один курс / програму — 8% ;

Так, але лише вебінари / одноразові лекції, не щось тривале — 8% ;

Ні, не проходив/-ла, але планую — 8% ;

Починав/-ла курс / програму, але не завершив/-ла — 2% .

Для чого українцям додаткове навчання

44% українців, які проходили додаткове навчання протягом року, робили це для професійного розвитку на поточній роботі. Кожен пʼятий респондент (18%) навчався для хобі та особистого розвитку, ще 7% — для зміни професії.

На питання “Якщо проходили навчання, для чого в першу чергу?” відповіді розподілилися так:

Для професійного розвитку на поточній роботі — 44% ;

Для хобі / особистого розвитку — 18% ;

Для зміни професії — 7% ;

Для збільшення доходу — 6% ;

Для поглиблення знань у моєму поточному навчанні — 4% ;

Для проходження сертифікації / складання іспиту — 3% ;

Для вступу за кордон — 2% ;

Інше — 16% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 10 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, близько половини українців не змінювали місце роботи за останній рік, а 30% опитаних взагалі не працюють. 66% громадян отримують дохід лише з основної роботи, натомість 14% респондентів інколи мають підробіток.