Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,95

51,75

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Більша зарплата чи зміна професії: для чого 54% українців проходять додаткове навчання

дівчина ноутубук кафе лате телефон
Для чого українцям додаткове навчання / Freepik

Більше ніж половина українців проходила додаткове навчання або планує. 44% опитаних вчаться новому для професійного розвитку на поточній роботі, а кожен пʼятий — для хобі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування серед українців стосовно того, чи проходили вони додаткове навчання за останній рік і для чого в першу чергу.

Чи проходять українці додаткове навчання

Більше ніж половина українців (54%) проходила додаткове навчання цього року або планує пройти: 28% проходили декілька курсів або програм. 

Відповіді на питання “Чи проходили ви додаткове навчання (поза роботою / основною освітою, яку нині здобуваєте) за останній рік?” розподілилися так:

  • Ні, не проходив/-ла і не планую — 46%;
  • Так, проходив/-ла декілька курсів / програм — 28%;
  • Так, проходив/-ла один курс / програму — 8%;
  • Так, але лише вебінари / одноразові лекції, не щось тривале — 8%;
  • Ні, не проходив/-ла, але планую — 8%;
  • Починав/-ла курс / програму, але не завершив/-ла — 2%.

Для чого українцям додаткове навчання

44% українців, які проходили додаткове навчання протягом року, робили це для професійного розвитку на поточній роботі. Кожен пʼятий респондент (18%) навчався для хобі та особистого розвитку, ще 7% — для зміни професії.

На питання “Якщо проходили навчання, для чого в першу чергу?” відповіді розподілилися так:

  • Для професійного розвитку на поточній роботі — 44%;
  • Для хобі / особистого розвитку — 18%;
  • Для зміни професії — 7%;
  • Для збільшення доходу — 6%;
  • Для поглиблення знань у моєму поточному навчанні — 4%;
  • Для проходження сертифікації / складання іспиту — 3%;
  • Для вступу за кордон — 2%;
  • Інше — 16%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько  10 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, близько половини українців не змінювали місце роботи за останній рік, а 30% опитаних взагалі не працюють. 66% громадян отримують дохід лише з основної роботи, натомість 14% респондентів інколи мають підробіток.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності