Ринок праці: 45% українців не змінювали роботу, а третина взагалі не працює

робота
Rakuten Viber запитав українців, чи змінювали вони роботу за останній рік. / Depositphotos

Близько половини українців не змінювали місце роботи за останній рік, а 30% опитаних взагалі не працюють. 66% громадян отримують дохід лише з основної роботи, натомість 14% респондентів інколи мають підробіток.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування  стосовно того, чи змінювали українці роботу за останній рік. 

Чи змінили українці роботу за останній рік

Результати опитування показали: половина українців (45%) працюють на тому ж місці й не планують нічого змінювати. Тоді як 30% опитаних — не мають роботи; 19% не працювали рік тому й не працюють зараз.

Аналогічне опитування аналітики проводили у березні 2024 року. За два роки тренди щодо роботи майже не змінилися.

Відповіді на питання “Чи змінювали ви роботу за останній рік?” розподілилися так:

  • Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45% (46% у 2025);
  • Не працював/-ла і не працюю зараз — 19% (21% у 2025);
  • Працював/-ла, але не працюю зараз — 11% (12% у 2024);
  • Так, за власним бажанням — 10% (8% у 2024);
  • Працюю там же, але планую змінити роботу — 9% (7% у 2024);
  • Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 3% (4% у 2024);
  • Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 2% (1% у 2024);
  • Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1% (стільки ж, скільки і у 2024).

Додаткові джерела доходу українців

В українців також запитали, чи мають вони додаткові джерела доходу: 66% опитаних отримують дохід лише з основної роботи. Натомість 14% респондентів інколи мають підробіток, а 10% — працюють на двох і більше роботах.

На питання “Чи маєте додаткові джерела доходу крім основної роботи?” відповіді розподілилися так:

  • Ні, лише основна робота — 65%;
  • Так, іноді маю підробіток — 15%;
  • Так, працюю на двох (чи більше) роботах — 10%;
  • Так, пасивний дохід — 7%;
  • Так, розвиваю власний бізнес — 3%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько  17 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше Rakuten Viber провів опитування щодо того, як змінилися доходи українців. Так, третина українців (32%заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий опитаний (22%) став заробляти більше. 

Автор:
Світлана Манько