Відпустки збільшать, а "дистанційку" зроблять офіційною: які ще зміни готує новий Трудовий кодекс

ноутбук, жінка, робота
В Україні готують масштабну реформу ринку праці. / Depositphotos

Верховна Рада готується замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року на сучасний документ. Серед ключових нововведень — повноцінне регулювання дистанційної роботи, запровадження дев’яти типів трудових договорів та збільшення тривалості щорічної відпустки.

Як пише Delo.ua, про це в ефірі телеканалу Новини.LIVE повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона пояснила, що чинний Трудовий кодекс уже давно не відповідає сучасним реаліям ринку праці, особливо з урахуванням воєнного часу, нових форматів зайнятості та потреб роботодавців і працівників.

У новому Трудовому кодексі передбачено 9 нових видів трудових договорів, і один із них має регулювати саме дистанційну роботу.

"Дистанційна робота вже стала важливим інструментом для залучення людей до ринку праці. Зокрема, останні дослідження щодо жінок в Україні показало, що частина з них готова працювати навіть за меншу зарплату, якщо більшість роботи буде дистанційною", — зазначила Шуляк.

Причина, за її словами, в об’єктивних обставинах воєнного часу. У багатьох жінок є маленькі діти, чоловіки перебувають на фронті, а інфраструктура — дитячі садки та школи — не завжди доступна так, щоб жінка могла залишити дитину на повний робочий день.

Крім дистанційної роботи, проєкт кодексу передбачає ще кілька важливих змін:

  • Відпустки: збільшення щорічного відпочинку з 24 до 28 календарних днів.
  • Зарплати: розробка механізмів, щоб доходи працівників зростали пропорційно до успіхів компанії – якщо показники бізнесу добрі, заробітна плата працівників також має зростати.
  • Дієтинізація: захист офіційного працевлаштування для гарантування майбутніх пенсійних виплат.

Нардепка наголосила, що кодекс має збалансувати інтереси бізнесу та найманих працівників, уникаючи дискримінації. Остаточний текст документа формуватиметься під час широких дискусій у парламенті.

Нагадаємо, Європейський Союз та міжнародні партнери підтримують оновлення трудового законодавства України, яке має модернізувати ринок праці та наблизити його до стандартів ЄС. 

Автор:
Тетяна Бесараб