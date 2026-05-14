В Украине заменят Трудовой кодекс 1971 года: отпуска увеличат, а "дистанцийку" сделают официальной

Верховная Рада готовится заменить устаревший Кодекс законов о труде в 1971 году современным документом. Среди ключевых новшеств — полноценное регулирование дистанционной работы, введение девяти типов трудовых договоров и увеличение продолжительности ежегодного отпуска.

Как пишет Delo.ua, об этом в эфире телеканала Новости.LIVE сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она объяснила, что действующий Трудовой кодекс уже давно не отвечает современным реалиям рынка труда, особенно с учетом военного времени, новых форматов занятости и потребностей работодателей и работников.

В новом Трудовом кодексе предусмотрено 9 новых видов трудовых договоров и один из них должен регулировать именно дистанционную работу.

"Дистанционная работа уже стала важным инструментом для привлечения людей к рынку труда. В частности, последние исследования по женщинам в Украине показали, что часть из них готова работать даже за меньшую зарплату, если большинство работы будет дистанционной", — отметила Шуляк.

Причина, по ее словам, в объективных обстоятельствах военного времени. У многих женщин есть маленькие дети, мужчины находятся на фронте, а инфраструктура – детские сады и школы – не всегда доступна так, чтобы женщина могла оставить ребенка на полный рабочий день.

Кроме дистанционной работы, проект кодекса предусматривает еще несколько важных изменений:

увеличение ежегодного отдыха с 24 до 28 календарных дней. Зарплаты: разработка механизмов, чтобы доходы работников росли пропорционально успехам компании – если показатели бизнеса хорошие, заработная плата работников также должна расти.

Диетинизация: защита официального трудоустройства для обеспечения будущих пенсионных выплат.

Нардепка подчеркнула, что кодекс должен сбалансировать интересы бизнеса и наемных работников, избегая дискриминации. Окончательный текст документа будет формироваться в ходе широких дискуссий в парламенте.

Напомним, Европейский Союз и международные партнеры поддерживают обновление трудового законодательства Украины, которое должно модернизировать рынок труда и приблизить его к стандартам ЕС.