Новый Трудовой кодекс добавит более 300 тыс. рабочих мест – прогноз Минэкономики

Новый Трудовой кодекс может легализовать более 300 тыс. рабочих мест в Украине и существенно изменить правила работы для работников и бизнеса. Правительство объясняет реформу острым дефицитом кадров: 75% компаний сталкиваются с нехваткой персонала, а вне рынка труда остаются миллионы украинцев — от ВПЛ до людей с инвалидностью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время выступления на форуме "Рынок труда для экономики будущего".

Власти подчеркивают, что потребность в новом Трудовом кодексе связана не только с тем, что действующее законодательство устарело. Украина столкнулась с реальными вызовами на рынке труда.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, 75% украинских компаний уже испытывают нехватку персонала, подчеркнул Соболев.

"На подконтрольной территории Украины проживает около 31 млн человек, работает сейчас около 13 млн. ЕСВ платит 10,5 млн человек. Это означает, что формальная занятость охватывает гораздо меньше людей, чем нужно экономике", - заявил министр.

Также существуют значительные группы людей, которые не полностью вовлечены в рынок труда. Речь идет, в частности, о почти 1 млн неработающих внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста, проживающих на подконтрольной территории.

Около 2,3 млн человек с инвалидностью остаются вне рынка труда. Еще около 800 тыс. человек в возрасте до 60 лет получают пенсию и не работают, отметил Соболев.

Отдельно он выделил женщин и молодых людей, которые сталкиваются с дополнительными барьерами при трудоустройстве.

Что изменит новый Трудовой кодекс для работодателя

Новые правила:

электронный кадровый документооборот – меньше затрат времени и ресурсов на кадровые процессы;

расширенный перечень трудовых договоров – гибкий подбор формата работы под нужды компании;

четкие критерии трудовых отношений – меньше нечестной конкуренции с "серым" рынком;

выплата вместо срока предупреждения – процедура становится четкой и предсказуемой;

трудовой арбитраж – внесудебный механизм для коллективных трудовых споров;

гармонизация с правом ЕС (30+ директив) – большая предсказуемость для международных партнеров.

Новые форматы работы:

бессрочный трудовой договор

срочный трудовой договор

сезонная работа

дистанционная работа

надомная работа

учащийся трудовой договор

агентская работа

работа с нефиксированным рабочим временем

домашняя работа

Ожидаемый экономический эффект

По оценке Белой книги Института Тони Блэра потенциальный результат реализации трудовой реформы – это 302 тыс. формализованных или новых официальных рабочих мест.

Также ожидается:

43,4 млрд грн чистого фискального эффекта в год;

приобщение 86 тыс. человек к рынку труда благодаря реформе родительского отпуска;

5,3 млрд грн ежегодной экономии благодаря трудовому арбитражу вместо судебных процессов;

4 млн работников, на которых повлияет новый подход к минимальной заработной плате;

226 млн грн прямых административных сбережений от электронного документооборота;

Кроме того, обновление Трудового кодекса позволит привлечь дополнительно 56 000 формализованных работников и 3,4 млрд грн налоговых поступлений – благодаря ученическому договору, сообщили в Минэкономики.

Детенизация и правовая определенность

Кодекс описывает признаки трудовых отношений. Это помогает обнаруживать скрытую занятость. Люди, фактически работающие как наемники, должны получать трудовые гарантии, отметили в Минэкономики.

Инспекция труда фокусируется на рисках нарушения трудовых прав. 110-210 тыс. рабочих мест в формальном секторе от обновления инспекции труда. 9-19 млрд грн потенциальных дополнительных поступлений ежегодно.

Почему кодекс нужен сейчас

Действующий КЗоТ принят в 1971 году – он не соответствует в полной мере современным формам занятости и организации труда, подчеркнул Соболев.

Действующее правовое регулирование создает правовую неопределенность для работников и работодателей. Новый Кодекс формирует основной кодифицированный акт в сфере труда и согласовывает нормы. Это часть новой политики занятости и евроинтеграции Украины.

10 примеров устаревших норм:

"собственник или уполномоченный им орган". Устаревшая конструкция вместо современного понятия "работодатель" – до сих пор присутствует в десятках норм;

отпуск по логике бумажного офиса 1990-х. Жесткие графики очередности, письменное сообщение за 2 недели – чрезмерно жесткая логика для современных форматов работы;

"преобладающее право" при сокращении – наслоение разных эпох. Наряду с уязвимыми группами преимущественным правом до сих пор пользуются авторы рационализаторских предложений, члены добровольных пожарных подразделений и др.;

современные формы работы без полной правовой рамки. Дистанционная, надомная, сезонная, ученическая и с нефиксированным временем требуют четких правил, а не фрагментарного регулирования;

нормы о переводе без согласия нуждаются в уточнении. Действующее законодательство содержит нормы, которые по-разному регулируют выполнение работы вне первичных условий договора. Новый Кодекс делает эти правила более четкими;

ночная работа женщин "не допускается". Патерналистская норма, мыслящая категориями "особого статуса женщины", а не безопасностью труда для всех без исключения;

ограничение для родителей – вокруг пола, а не отцовства. Командировки, ночные смены, сверхурочные - запреты и разрешения привязаны к полу, а не к роли смотрителя ребенка;

права отца – производные, не самостоятельные. Отец имеет гарантии преимущественно "когда воспитывает ребенка без матери" - не как равноправный смотритель;

перерывы для кормления – жестко регламентированные. Каждые 3 часа, минимум 30 мин, двое детей - не менее часа. Такая же норма сохраняется и в проекте нового Кодекса в соответствии с международными стандартами;

устаревшая конструкция профсоюзного согласования увольнения. Сложна многоступенчатая процедура согласования увольнения с профсоюзом, что снижает оперативность кадровых решений.

Что изменится для работника

Новые правила:

+4 дня отпуска каждый год. Увеличение оплачиваемого ежегодного отпуска - с 24 до 28 календарных дней;

отпуск для отца. 2 месяца гарантированного отпуска по уходу за ребенком;

дистанционная и гибкая работа. Более четкие правила дистанционной, надомной работы и гибкого режима труда;

право на офлайн. Право работника не быть на связи в установленное время отдыха;

электронные документы Трудовые договоры и кадровые документы можно оформлять в электронном виде;

защиту от давления и травли. Мобинг, харасмент и принуждение к увольнению – прямое нарушение закона.

Замечания к новому Трудовому кодексу

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал некоторые положения нового Трудового кодекса.

В общем, Лубинец заявил, что поддерживает необходимость принятия кодекса, однако документ должен учитывать международные стандарты, Конституцию Украины и реальные вызовы военного времени.

Среди ключевых проблемных моментов, которые он выделил:

отсутствие четких границ по минимальной и максимальной продолжительности дополнительных отпусков;

недостаточный учет украинской специфики военного времени, в частности прав семей лиц пропавших без вести;

проблемы с гарантиями медицинских осмотров для работников бюджетных учреждений;

слишком длительный срок для повторного заключения срочных трудовых договоров – до 5 лет;

риски автоматического прекращения трудового договора при признании лица недееспособным.

Украина планирует дополнительно привлечь на рынок труда не менее двух миллионов человек к 2030 году.