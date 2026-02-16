Запланована подія 2

Зарплата по европейской формуле: что предусматривает проект нового Трудового кодекса

рынок труда
Документ предусматривает равную защиту трудовых прав / НБУ

Проект Трудового кодекса Украины, представленный Кабмином в Верховную Раду 7 января 2026 года, формирует правила рынка труда, полностью совместимые с нормами Европейского Союза. Документ предусматривает равную защиту трудовых прав для всех работников независимо от гражданства и полное соответствие директивам ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Отдельным шагом к европейской интеграции станет внедрение четкой методологии определения минимальной заработной платы. Согласно проекту, ее размер должен быть производным от средней зарплаты в стране, соответствующей подходам Европейского Союза.

Конкретные параметры расчета будут определяться Кабинетом Министров после консультаций с социальными партнерами.

Важную роль в возвращении украинцев будет играть цифровизация рынка труда. Планируется создание цифровых инструментов, которые позволят гражданам еще за границей найти работу в Украине, оценить соответствие своих навыков требованиям работодателей и получить рекомендации по обучению или переквалификации.

Новый Трудовой кодекс должен заменить устаревшую редакцию 1971 года и предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС и конвенций МОТ, в том числе по рабочему времени, прозрачным условиям труда, сочетанию работы и семейным обязанностям и охране труда.

Кроме того, проект Трудового кодекса устанавливает прозрачные правила для гибких форматов занятости, включая дистанционную, надомную, сезонную и проектную работу.

Автор:
Татьяна Гойденко