Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Наличный курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый Трудовой кодекс вводит четкие правила дистанционной, сезонной и проектной работы

женщина ноутбук работа офис работник
Независимо от формата работы работник будет иметь полный пакет трудовых прав / Freepik

Проект Трудового кодекса Украины, представленный Кабинетом министров в Верховную Раду 7 января 2026 года, устанавливает прозрачные правила для гибких форматов занятости, включая дистанционную, надомную, сезонную и проектную работу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ гарантирует, что независимо от формата у работника будет полный пакет трудовых прав: оплата труда, отпуска, безопасные условия труда и возможность защиты своих прав в случае спора.

При этом разрешается комбинировать условия разных типов трудовых договоров по взаимному согласию сторон, что особенно важно для лиц с инвалидностью, родителей с малыми детьми, студентов и сезонных работников.

Проект также впервые устанавливает четкие правила прекращения трудовых отношений, включая обязательное письменное предупреждение об увольнении или его замену денежной компенсацией.

По словам заместителя Министра экономики Дарии Марчак, эти новации соответствуют структурным изменениям рынка труда, вызванным войной, миграцией рабочей силы и распространением дистанционной работы.

Особый акцент сделан на защите достоинства работника: недопущении дискриминации, мобинга и харасмента (формы психологического или физического давления на работника на рабочем месте) с установлением обязанности работодателя реагировать на соответствующие уведомления и применять внутренние процедуры их рассмотрения.

Нормы Трудового кодекса вступят в силу через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения, что позволяет работодателям и работникам подготовиться к внедрению новых правил.

Напомним,   в ряд запустил экспериментальный проект с электронного трудоустройства в системе "Горизонт", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение происходят в несколько кликов.

Автор:
Татьяна Гойденко