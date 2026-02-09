Новый Трудовой кодекс вводит четкие правила дистанционной, сезонной и проектной работы

Проект Трудового кодекса Украины, представленный Кабинетом министров в Верховную Раду 7 января 2026 года, устанавливает прозрачные правила для гибких форматов занятости, включая дистанционную, надомную, сезонную и проектную работу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ гарантирует, что независимо от формата у работника будет полный пакет трудовых прав: оплата труда, отпуска, безопасные условия труда и возможность защиты своих прав в случае спора.

При этом разрешается комбинировать условия разных типов трудовых договоров по взаимному согласию сторон, что особенно важно для лиц с инвалидностью, родителей с малыми детьми, студентов и сезонных работников.

Проект также впервые устанавливает четкие правила прекращения трудовых отношений, включая обязательное письменное предупреждение об увольнении или его замену денежной компенсацией.

По словам заместителя Министра экономики Дарии Марчак, эти новации соответствуют структурным изменениям рынка труда, вызванным войной, миграцией рабочей силы и распространением дистанционной работы.

Особый акцент сделан на защите достоинства работника: недопущении дискриминации, мобинга и харасмента (формы психологического или физического давления на работника на рабочем месте) с установлением обязанности работодателя реагировать на соответствующие уведомления и применять внутренние процедуры их рассмотрения.

Нормы Трудового кодекса вступят в силу через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения, что позволяет работодателям и работникам подготовиться к внедрению новых правил.

Напомним, в ряд запустил экспериментальный проект с электронного трудоустройства в системе "Горизонт", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение происходят в несколько кликов.