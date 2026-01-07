Впервые более 50 лет: правительство одобрило новый Трудовой кодекс

Кабинет Министров Украины одобрил проект нового Трудового кодекса, который должен стать основой реформы рынка труда и заменить устаревший Кодекс законов о труде 1971 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новые правила работы и Трудовой кодекс

"Сегодня на заседании правительства мы приняли проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда", – написала она.

Работа над документом длилась более двух лет и осуществлялась командой Минэкономики в тесном сотрудничестве с бизнесом, профсоюзами, научным сообществом и с участием международных партнеров. Процесс подготовки и координации реформы был начат еще на этапе работы вице-премьер-министра, а принятие проекта стало важным шагом для запуска системных изменений на рынке труда.

Отмечается, что рынок труда в Украине до сих пор регулируется Кодексом законов о труде 1971 года, в то время как структура экономики, формы занятости и потребности работодателей и работников значительно изменились. Новый Трудовой кодекс учитывает эти изменения и устанавливает современные прозрачные правила трудовых отношений.

Документ также является важной составляющей Стратегии занятости населения до 2030 г., принятой сегодня Правительством. Его цель - сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь к экономической активности тех, кто сейчас остается за его пределами: женщин, молодежь, ветеранов и людей с инвалидностью.

Что меняется?

Четкие признаки трудовых отношений Кодекс определяет 8 признаков трудовых отношений, что поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. По предварительным оценкам это может детинизировать рынок труда на 43 млрд грн в год.

Гибкие трудовые договоры: Количество типов договоров увеличивается с 6 до 9. Кодекс регулирует современные форматы работы – дистанционное, надомное, с нефиксированным рабочим временем. Работник сможет заключать одновременно несколько типов договоров с работодателем.

Цифровизация трудовых отношений: Электронные документы приравниваются к бумажным, что упрощает оформление и учет трудовых отношений.

Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты: Минимальная заработная плата, как месячная, так и почасовая, будет согласована со стандартами ЕС и будет определяться как процент от средней зарплаты, устанавливаемой Правительством.

Гибкие режимы труда для родителей: Кодекс закрепляет право на дистанционную работу или работу на дому и расширяет возможности отпусков по уходу за ребенком – оба родителя смогут взять по два месяца.

Реформа инспекции труда: Вводится риск-ориентированный подход к проверкам для более эффективного контроля и уменьшения чрезмерного давления на работодателей.

Возможности для молодежи: Кодекс вводит учащийся трудовой договор, позволяющий безопасно совмещать обучение с первой работой.

"Принятие Кодекса также является важным шагом для нашей дальнейшей евроинтеграции. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций МОТ", - подчеркнула Свириденко.

Следующий этап – рассмотрение проекта Трудового кодекса в первом чтении в парламенте. Премьер-министр рассчитывает на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом в промежутке между чтениями.

В целом в 2025 году украинский рынок труда, несмотря на полномасштабную войну, демонстрировал осторожную стабилизацию: 67% предприятий продолжали аренду персонала, росли заработные платы, а в 2026 году более половины работодателей планируют повышение оплаты труда на 10–20%.