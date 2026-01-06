- Категория
Рынок труда 2025: сколько украинцев нашли работу и где наблюдался наибольший спрос
Государственная служба занятости обнародовала отчет о результатах деятельности за 2025 год. В течение года услугами ведомства воспользовались более 640 тысяч человек, среди которых 358 тысяч получили официальный статус безработного.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Службы занятости.
В целом, при содействии службы удалось обеспечить занятость для 394 тысяч человек, в том числе 315 тысяч — трудоустроено.
На конец декабря на портале вакансий было доступно 192 тысячи предложений работы, при этом наибольший кадровый спрос наблюдался в сферах промышленности, логистики, торговли и ИТ.
Выплаты по безработице:
- пособие по безработице получали более 257 тыс. человек,
- средний размер выплаты составил около 5 тыс. грн.,
- уровень трудоустройства лиц, состоящих на учете, достиг половины общего количества соискателей работы.
Реализация государственных программ для работодателей
- 20 тыс. безработных трудоустроено с компенсацией работодателям единого социального взноса или расходов на оплату труда;
- на компенсацию работодателям в 2025 году направлено более 540 млн. грн.
Профессиональное обучение и развитие навыков
Приоритетным направлением работы стало повышение квалификации и переподготовка кадров, прошедших 93 тысячи человек. Чрезвычайно высокий показатель трудоустройства после обучения – 88% – свидетельствует об актуальности полученных знаний.
Грантовая поддержка бизнеса и ветеранские инициативы
Программа "еРабота" стала мощным стимулом для создания новых рабочих мест.
В 2025 году было одобрено более 10,6 тысяч микрогрантов на общую сумму 2,7 млрд грн.
Отдельное внимание уделено ветеранам и их семьям: в рамках профильной грантовой программы принято 1,6 тысячи положительных решений.
Полученное финансирование позволит создать тысячи новых рабочих мест, а предприниматели, начавшие дело при поддержке государства с 2022 года, уже уплатили в бюджеты разных уровней миллиардные налоговые вычеты.
Временная занятость и компенсации работодателям
Для поддержки рынка труда служба активно использовала инструменты временной занятости. В 2025 году 116 тысяч направлений было выдано на общественно полезные работы, а еще 35 тысяч присоединились к общественным работам.
Государство также стимулировало бизнес к трудоустройству уязвимых категорий населения: на компенсации работодателям затрат на оплату труда и ЕСВ было направлено более 540 млн грн, что позволило найти постоянную работу для 20 тысяч безработных.
Напомним, в сентябре Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда", позволяющий украинцам отслеживать изменения на рынке труда и понимать ключевые тенденции в сфере занятости.