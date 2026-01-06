Рынок труда 2025: сколько украинцев нашли работу и где наблюдался наибольший спрос

Государственная служба занятости обнародовала отчет о результатах деятельности за 2025 год. В течение года услугами ведомства воспользовались более 640 тысяч человек, среди которых 358 тысяч получили официальный статус безработного.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Службы занятости.

В целом, при содействии службы удалось обеспечить занятость для 394 тысяч человек, в том числе 315 тысяч — трудоустроено.

На конец декабря на портале вакансий было доступно 192 тысячи предложений работы, при этом наибольший кадровый спрос наблюдался в сферах промышленности, логистики, торговли и ИТ.

Выплаты по безработице:

пособие по безработице получали более 257 тыс. человек,

средний размер выплаты составил около 5 тыс. грн.,

уровень трудоустройства лиц, состоящих на учете, достиг половины общего количества соискателей работы.

Реализация государственных программ для работодателей

20 тыс. безработных трудоустроено с компенсацией работодателям единого социального взноса или расходов на оплату труда;

на компенсацию работодателям в 2025 году направлено более 540 млн. грн.

Профессиональное обучение и развитие навыков

Приоритетным направлением работы стало повышение квалификации и переподготовка кадров, прошедших 93 тысячи человек. Чрезвычайно высокий показатель трудоустройства после обучения – 88% – свидетельствует об актуальности полученных знаний.

Грантовая поддержка бизнеса и ветеранские инициативы

Программа "еРабота" стала мощным стимулом для создания новых рабочих мест.

В 2025 году было одобрено более 10,6 тысяч микрогрантов на общую сумму 2,7 млрд грн.

Отдельное внимание уделено ветеранам и их семьям: в рамках профильной грантовой программы принято 1,6 тысячи положительных решений.

Полученное финансирование позволит создать тысячи новых рабочих мест, а предприниматели, начавшие дело при поддержке государства с 2022 года, уже уплатили в бюджеты разных уровней миллиардные налоговые вычеты.

Временная занятость и компенсации работодателям

Для поддержки рынка труда служба активно использовала инструменты временной занятости. В 2025 году 116 тысяч направлений было выдано на общественно полезные работы, а еще 35 тысяч присоединились к общественным работам.

Государство также стимулировало бизнес к трудоустройству уязвимых категорий населения: на компенсации работодателям затрат на оплату труда и ЕСВ было направлено более 540 млн грн, что позволило найти постоянную работу для 20 тысяч безработных.

Напомним, в сентябре Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда", позволяющий украинцам отслеживать изменения на рынке труда и понимать ключевые тенденции в сфере занятости.