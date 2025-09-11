Запланована подія 2

Государственная служба занятости представила новый сервис "Тренды рынка труда"

Государственная служба занятости представила новый сервис "Тренды рынка труда" / Depositphotos

Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда", позволяющий украинцам отслеживать изменения на рынке труда и понимать ключевые тенденции в сфере занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственная служба занятости.

Новый инструмент работает в разделе Статистика и ежемесячно обновляется актуальными показателями.

На сервисе уже доступна информация о количестве вакансий на Едином портале, среднем размере заработной платы в Украине, численности официально занятых граждан, а также аналитике по безработице. Отдельное внимание уделено данным о привлечении людей в программы содействия занятости, которые реализует государственная служба.

По словам специалистов, сейчас наблюдается стабильный спрос работодателей на работников, заметный рост уровня заработной платы и увеличение количества граждан, приобщающихся к активным программам по трудоустройству.

Сервис может пригодиться журналистам, готовящим материалы о рынке труда, исследователям, собирающим статистические данные для своих проектов, а также всем гражданам, интересующимся вопросами трудоустройства, переквалификации и возможностями развития.

В Государственной службе занятости отмечают, что создание "Трендов рынка труда" является шагом к большей открытости и доступности. Новый ресурс поможет украинцам лучше ориентироваться в современных условиях, быть в курсе изменений и своевременно реагировать на вызовы рынка.

Добавим, что недавно Государственная служба занятости запустила инновационный инструмент для поиска работы — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта. Эта новая функция призвана значительно упростить и ускорить подбор вакансий для соискателей.

Автор:
Татьяна Гойденко