Державна служба зайнятості представила новий сервіс "Тренди ринку праці"

Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці", який дозволить українцям відслідковувати зміни на ринку праці та розуміти ключові тенденції у сфері зайнятості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державна служба зайнятості.

Новий інструмент працює в розділі "Статистика" та щомісяця оновлюється актуальними показниками.

На сервісі вже доступна інформація про кількість вакансій на Єдиному порталі, середній розмір заробітної плати в Україні, чисельність офіційно зайнятих громадян, а також аналітика щодо безробіття. Окрему увагу приділено даним про залучення людей до програм сприяння зайнятості, які реалізує державна служба.

За словами фахівців, нині спостерігається стабільний попит роботодавців на працівників, помітне зростання рівня заробітної плати та збільшення кількості громадян, які долучаються до активних програм з працевлаштування.

Сервіс може стати у пригоді журналістам, які готують матеріали про ринок праці, дослідникам, що збирають статистичні дані для своїх проєктів, а також усім громадянам, які цікавляться питаннями працевлаштування, перекваліфікації та можливостями розвитку.

У Державній службі зайнятості зазначають, що створення "Трендів ринку праці" є кроком до більшої відкритості та доступності. Новий ресурс допоможе українцям краще орієнтуватися в сучасних умовах, бути в курсі змін та своєчасно реагувати на виклики ринку.

Додамо, нещодавно Державна служба зайнятості запустила інноваційний інструмент для пошуку роботи — цифрового помічника на основі штучного інтелекту. Ця нова функція покликана значно спростити та прискорити процес підбору вакансій для шукачів.