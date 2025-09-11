Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,55

48,39

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Державна служба зайнятості представила новий сервіс "Тренди ринку праці"

ринок праці
Державна служба зайнятості представила новий сервіс "Тренди ринку праці" / Depositphotos

Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці", який дозволить українцям відслідковувати зміни на ринку праці та розуміти ключові тенденції у сфері зайнятості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державна служба зайнятості.

Новий інструмент працює в розділі "Статистика" та щомісяця оновлюється актуальними показниками.

На сервісі вже доступна інформація про кількість вакансій на Єдиному порталі, середній розмір заробітної плати в Україні, чисельність офіційно зайнятих громадян, а також аналітика щодо безробіття. Окрему увагу приділено даним про залучення людей до програм сприяння зайнятості, які реалізує державна служба.

За словами фахівців, нині спостерігається стабільний попит роботодавців на працівників, помітне зростання рівня заробітної плати та збільшення кількості громадян, які долучаються до активних програм з працевлаштування.

Сервіс може стати у пригоді журналістам, які готують матеріали про ринок праці, дослідникам, що збирають статистичні дані для своїх проєктів, а також усім громадянам, які цікавляться питаннями працевлаштування, перекваліфікації та можливостями розвитку.

У Державній службі зайнятості зазначають, що створення "Трендів ринку праці" є кроком до більшої відкритості та доступності. Новий ресурс допоможе українцям краще орієнтуватися в сучасних умовах, бути в курсі змін та своєчасно реагувати на виклики ринку.

Додамо, нещодавно Державна служба зайнятості запустила інноваційний інструмент для пошуку роботи — цифрового помічника на основі штучного інтелекту. Ця нова функція покликана значно спростити та прискорити процес підбору вакансій для шукачів.

Автор:
Тетяна Гойденко