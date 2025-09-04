Запланована подія 2

Державна служба зайнятості запустила ШІ для пошуку роботи: як працює новий сервіс

жінка, монітор
Служба зайнятості запустила інноваційний сервіс. / Freepik

Державна служба зайнятості запустила інноваційний інструмент для пошуку роботи — цифрового помічника на основі штучного інтелекту. Ця нова функція покликана значно спростити та прискорити процес підбору вакансій для шукачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення установи.

Розроблений локальний ШІ-помічник не просто шукає вакансії за ключовими словами чи фільтрами. Він здатен проаналізувати ваше резюме (CV) і на основі досвіду, навичок та освіти запропонувати найбільш релевантні кар’єрні можливості.

Основні переваги нового сервісу:

  • високий рівень конфіденційності — ваше резюме обробляється за лічені секунди та автоматично видаляється із системи, що гарантує безпеку персональних даних; 
  •  автономність та надійність — локальна природа ШІ забезпечує його стабільну роботу, незалежно від глобальних серверів; 
  • адаптованість — інструмент гнучко налаштований під унікальні потреби українського ринку праці.

Випробувати можливості інноваційного помічника можна вже сьогодні, але новація поки що працює у тестовому режимі.

Нагадаємо, 1 вересня Україна стала першою у світі державою, яка запустила національного ШІ-асистента у сфері державних послуг — "Дія.AI". Цей інноваційний інструмент допомагає мільйонам українцям отримувати консультації та послуги просто в чаті.

Автор:
Тетяна Ковальчук