Зміна прізвища, ШІ-помічник та еКонсул: Федоров анонсував нові послуги у "Дії"

У застосунку "Дія" планується запровадити нові функції. Серед нововведень – використання штучного інтелекту, цифровізація консульських послуг, зміна прізвища в кілька кліків та революція в послугах для водіїв.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для РБК.

Нові функції, які планується запровадити:

Штучний інтелект у "Дії"

Команда Мінцифри активно працює над інтеграцією штучного інтелекту в сервіси "Дії". Уже функціонує ШІ-чатбот "Наталка", який допомагає бізнесу інтегрувати сервіси Дії. За три місяці він обробив понад 1400 запитів.

Також планується запуск ШІ-помічника в застосунку для користувачів. Українці зможуть звертатися до нього у разі виникнення проблем під час взаємодії з державою. Наприклад, якщо потрусити телефон, можна залишити фідбек, який отримають відповідні органи влади.

Цифровізація послуг для водіїв

У співпраці з МВС у 2025 році планується перевести 90% послуг для водіїв у цифровий формат. Серед оновлень – розширення можливостей перереєстрації авто, зміна техпаспорта, реєстрація авто після розмитнення та інші сервіси.

еКонсул: держпослуги для українців за кордоном

Для майже 8 мільйонів українців, які перебувають за кордоном, Мінцифра разом із МЗС працює над цифровізацією консульських послуг. Українці зможуть замовити закордонний паспорт, ID-картку, водійське посвідчення, картку платника податків та отримати їх за місцем перебування без потреби їхати в Україну.

Також буде можливість онлайн-реєстрації народження дитини.

еНотаріат: нотаріальні послуги онлайн

Планується запуск цифрової платформи для нотаріальних послуг, включаючи можливість проведення операцій через відеозв’язок.

Серед майбутніх функцій – оформлення шлюбного договору, дарування, купівлі-продажу та інших нотаріальних послуг онлайн.

Зміна прізвища в кілька кліків

Зараз після зміни прізвища потрібно переоформляти документи в різних установах, що займає до двох місяців. У майбутньому цей процес можна буде пройти онлайн через Дію, подавши заявку на зміну ID-картки, закордонного паспорта, водійського посвідчення тощо.

Дія.Картка: всі виплати в одному місці

У 2024 році запущено Дія.Картку, яка дозволяє отримувати державні виплати без потреби відкривати додаткові рахунки. Уже доступні виплати за програмами "єКнига" та "Ветеранський спорт".

У 2025 році планується переведення інших державних виплат на Дія.Картку.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю

Мінцифра планує запустити комплекс послуг, пов’язаних із реєстрацією смерті. Зокрема, можна буде отримати лікарське свідоцтво, зареєструвати смерть та подати документи на отримання допомоги на поховання без відвідування держустанов.

"Дії" – 5 років

За словами Федорова, "Дія" була презентована 6 лютого 2020 року. Тоді це був застосунок усього з двома документами – водійським посвідченням та техпаспортом. Сьогодні нею користуються 22 млн українців. Тут налічується 28 документів, понад 40 сервісів і більш ніж 130 послуг на порталі.

"За 5 років кожен зміг переконатися, що Дія – це не просто послуги в кілька кліків. Це про зручну взаємодію з державою, зручність та економію часу. А ще це мінус взаємодія із чиновниками й викорінення корупції: від шоколадки за довідку до більш масштабних хабарів", - зазначив Федоров.

Він додав, що антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить 66 млрд грн. І це результат роботи лише 25% онлайн-послуг у "Дії", а реальний ефект значно більший.

Додамо, в першому кварталі 2025 року в “Дії” може з'явитися ШІ-асистент, який слухатиме скарги громадян і передаватиме їх до відповідних державних установ.