Японія допоможе Україні розвиватися у сфері цифрової трансформації

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч з новопризначеним послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Співрозмовники обговорили можливості поглиблення співпраці у сфері цифрової трансформації.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Українська сторона презентувала японській делегації ключові проєкти Мінцифри та "Дії", які змінюють підхід до державних послуг, — електронні документи, "єВідновлення", "Шлюб онлайн", а також платформу "CodeUA", "Дія.City" та інші.

Зазначається, що Японія, як світовий лідер у сфері технологій, може стати важливим партнером для України у розвитку цифрової інфраструктури. Сторони домовились про подальшу співпрацю у сфері кібербезпеки, робототехніки та мікрочіпів.

"У 2023-му підписали меморандум з Японією, домовилися обмінюватися найкращими GovTech-рішеннями та посилити співпрацю у сфері кіберзахисту. Минулого року провели спільні кібербезпекові змагання й воркшопи. Зі свого боку, готові надалі ділитися експертизою в запуску цифрових сервісів та цифровізації держсектору", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, У "Дії" запустили нову послугу для повідомлень про відсутність зв'язку, яка працює як онлайн, так і офлайн, з метою забезпечення стабільної роботи дзвінків та інтернету по всій країні. Якщо громадяни не можуть зв’язатися з рідними чи зіткнулися з проблемами інтернет-зв'язку, вони можуть повідомити про це через додаток "Дія".