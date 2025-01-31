У "Дії" запустили новий сервіс для повідомлень про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету

У “Дії” запустили нову послугу для повідомлень про відсутність зв'язку, яка працює як онлайн, так і офлайн, з метою забезпечення стабільної роботи дзвінків та інтернету по всій країні

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Якщо громадяни не можуть зв’язатися з рідними чи зіткнулися з проблемами інтернет-зв'язку, вони можуть повідомити про це через додаток "Дія".

Така інформація допоможе покращити якість зв’язку та забезпечити стабільність сервісів по всій країні, зазначають в пресслужбі.

Як повідомити про проблему зі звʼязком у "Дії"

Необхідно відкрити застосунок "Дія" і на головному екрані натиснути - Відсутній звʼязок;

Надати одноразовий доступ до геолокації;

Вказати чи проблема лише під час знеструмлень;

Вибрати оператора;

Уточнити, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидва варіанти.

Вказати, де немає зв’язку ( в приміщенні чи на вулиці).

У разі відсутності інтернету необхідно залишити повідомлення в "Дії", і як тільки зв'язок відновиться, воно буде надіслано автоматично.

Нагадаємо, мобільних операторів планують визнати критичною інфраструктурою найвищого рівня для забезпечення безперебійного зв’язку.

Додамо, Кабінет міністрів вніс технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж в список тих, до яких не застосовуватимуться графіки відключення світла. До оновленого списку потрапили обʼєкти Сил безпеки і оборони та мобільних операторів.