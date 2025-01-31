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У "Дії" запустили новий сервіс для повідомлень про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету

У "Дії" запустили новий сервіс для повідомлень про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету
Фото: diia.gov.ua

У “Дії” запустили нову послугу для повідомлень про відсутність зв'язку, яка працює як онлайн, так і офлайн, з метою забезпечення стабільної роботи дзвінків та інтернету по всій країні

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. 

Якщо громадяни не можуть зв’язатися з рідними чи зіткнулися з проблемами інтернет-зв'язку, вони можуть повідомити про це через додаток "Дія".

Така інформація допоможе покращити якість зв’язку та забезпечити стабільність сервісів по всій країні, зазначають в пресслужбі.

Як повідомити про проблему зі звʼязком у "Дії"

  • Необхідно відкрити застосунок "Дія" і на головному екрані натиснути - Відсутній звʼязок;
  • Надати одноразовий доступ до геолокації;
  • Вказати чи проблема лише під час знеструмлень;
  • Вибрати оператора;
  • Уточнити, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидва варіанти.
  • Вказати, де немає зв’язку  ( в приміщенні чи на вулиці).

У разі відсутності інтернету  необхідно залишити повідомлення в "Дії", і як тільки зв'язок відновиться, воно буде надіслано автоматично.

Нагадаємо, мобільних операторів планують визнати критичною інфраструктурою найвищого рівня для забезпечення безперебійного зв’язку.

Додамо, Кабінет міністрів вніс технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж в список тих, до яких не застосовуватимуться графіки відключення світла. До оновленого списку потрапили обʼєкти Сил безпеки і оборони та мобільних операторів.

Автор:
Ольга Опенько