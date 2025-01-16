Дія.QR повертається: на порталі відновили можливість замовлення сервісу

Після масштабної кібератаки на порталі “Дія” відновили можливість замовлення сервісу Дія.QR для малого, середнього бізнесу та державних установ.

Про це інформує пресслужба сервісу державних послуг.

Зазначається, що Дія.QR дозволяє установам та підприємствам отримувати копії цифрових документів від клієнтів без необхідності обробляти паперові оригінали.

Клієнт надсилає документи через "Дію" на електронну пошту компанії у форматі PDF. Це значно спрощує процес, адже необхідні документи передаються швидко та зручно, підкреслюють в пресслужбі.

Як отримати QR-код

Для отримання QR-коду необхідно замовити його на порталі "Дія" та розмістити у місцях, де здійснюється прийом клієнтів.

Налаштування не потребуються.

Зазначається, що Дія.QR вже активно використовують ЦНАПи, навчальні заклади, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.

Як працює шеринг документів

Клієнт сканує QR код.

У застосунку "Дія" з'являється запит на надсилання копії документа.

Клієнт підтверджує запит за допомогою Дія Підпису.

Автоматично створюється чернетка листа з прикріпленим документом та електронною поштою установи.

Клієнту залишиться лише надіслати лист.

Кібератака на держреєстри

19 грудня Україна зіткнулась з масштабною кібератакою на державні реєстри. У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

З 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки.

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням державних реєстрів після масштабної російської кібератаки. Наразі вже вдалося відновити роботу деяких з них, але частина ще перебувають у процесі відновлення.