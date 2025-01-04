Можна одружуватись: після кібератаки запрацював Держреєстр актів цивільного стану

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС), який постраждав після масштабної російської кібератаки два тижні тому.

Станом на сьогодні вже відновили можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану як-от розлучення, зміну імені та смерть, повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

Усі документи, які громадяни отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи. Самі свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі. З 5 січня у Мін’юсті обіцяють відновити обмін даними з іншими державними органами: податковою службою, Пенсійним фондом та Міністерством оборони. Впродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у “Дії”. Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

“Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів”, — пояснили у Мін’юсті.

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як повідомляло раніше Delo.ua всі угоди з нерухомістю в Україні заблоковані через кібератаку. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.

Нагадаємо, увечері 19 грудня відбулась масштабна кібератака на українські держреєстри Міністерства юстиції України. Проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних.

Згодом цю інформацію підтвердила віцепрем’єр–міністр юстиції Ольга Стефанішина, заявивши про «наймасштабнішу зовнішню кібератаку на державні реєстри України». При цьому високопосадовиця спростувала твердження про крадіжку персональних даних.

Водночас попри технічні обмеження, усі відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі. Послуги надаються виключно у паперовій формі.