В Україні відновлено роботу ключових нотаріальних реєстрів після російської кібератаки

30 грудня стало відомо про відновлення роботи трьох важливих нотаріальних реєстрів, які були виведені з ладу внаслідок масштабної кібератаки з боку Росії.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Зокрема, відновлено доступ до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Це означає, що нотаріуси по всій країні знову можуть реєструвати довіреності, заповіти, спадкові справи та перевіряти спеціальні бланки нотаріальних документів.

Також було запроваджено посилені заходи кіберзахисту для мінімізації ризиків у майбутньому.

У Мін'юсті наголосили, що всі нотаріальні дії, які були здійснені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені в електронну базу даних упродовж п’яти робочих днів.

"Працюємо над відкриттям інших реєстрів. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Мін'юсту у Фейсбуці та Телеграмі", — зазначено у повідомленні Мін'юсту.

Нагадаємо, увечері 19 грудня відбулась масштабна кібератака на українські держреєстри Міністерства юстиції України. Проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних.

Згодом цю інформацію підтвердила віцепрем’єр–міністр юстиції Ольга Стефанішина, заявивши про "наймасштабнішу зовнішню кібератаку на державні реєстри України". При цьому високопосадовиця спростувала твердження про крадіжку персональних даних.