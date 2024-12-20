Масштабна кібератака на держреєстри: як працюватиме ДРАЦС та які послуги надаються

Міністерство юстиції України повідомляє про зміни в наданні послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через тимчасову відсутність доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як працюють відділи ДРАЦС

Попри технічні обмеження, усі відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі. Послуги надаються виключно у паперовій формі, зокрема:

Реєстрація народження, походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті без використання програмного забезпечення реєстру.

без використання програмного забезпечення реєстру. Прийом заяв на повторну видачу свідоцтв , а також про внесення змін, поновлення чи анулювання актових записів.

, а також про внесення змін, поновлення чи анулювання актових записів. Видача свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану на основі паперових архівів.

Для подання заяв використовуються паперові форми, затверджені наказом Міністерства юстиції України.

Послуги, які тимчасово недоступні онлайн

У зв’язку з припиненням доступу до реєстру неможливо:

подавати заяви через електронні сервіси;

отримувати витяги з Реєстру;

користуватися послугою "єМалятко";

подавати документи для проставлення апостиля.

Також послуги у сфері ДРАЦС не надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

З актуальними контактами відділів ДРАЦС можна ознайомитися на сайтах міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції:

Альтернативні варіанти для отримання допомоги

Для виплат у зв’язку з народженням дитини або похованням через смерть можна звертатися безпосередньо до відповідних органів. Органи місцевого самоврядування продовжують надавати послуги реєстрації народження, смерті та шлюбу в межах своїх повноважень.

Міністерство юстиції запевняє, що всі записи будуть перенесені до електронного реєстру після відновлення доступу.

Масштабна кібератака на держреєстри

Мін'юст вже заявив, що йдеться про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри. В повідомленні заявлялося, що реєстри, а також сайти міністерства та ДП НІС "будуть недоступні до кінця дня" четверга.

Ввечері у анонімному Telegram-каналі XakNet Team, що позиціонує себе як російське хакерське угрупування, з'явилося повідомлення про здійснення кібератаки на ДП НІС, в результаті якої було отримано доступ до "всіх даних Мін'юсту України".

При цьому було заявлено, що було скачано "дані обсягом більше 1 мільярда рядків" та про "рішення видалити всю наявну інформацію, причому не тільки там, а й в тому числі на серверах у Польщі, де зберігалися резервні копії". Також автори пообіцяли "продовження".

В той же час, Міністерство юстиції не підтверджує витоку персональних даних внаслідок російської кібератаки на його мережеву інфраструктуру.

Очільниця відомства Ольга Стефанішина зазначила, що всі соціальні виплати, пов'язані з актами цивільного стану, здійснюються на підставі відповідних заяв і будуть розглянуті після відновлення реєстрів. В свою чергу, все, що стосується заповітів і спадщини, здійснюватиметься нотаріусами без доступу до реєстрів.