Збій в державних реєстрах: які послуги в "Дії" тимчасово недоступні

19 грудня Міністерство юстиції України зіткнулося з серйозною технічною проблемою – масштабним збоєм у мережевій інфраструктурі, яка обслуговує ключові державні реєстри та офіційні вебресурси.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Згідно з повідомленням, цей збій вплинув на роботу єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких перебуває у компетенції Мін’юсту. Також тимчасово недоступні сайти Міністерства, ДП "Національні інформаційні системи" (НАІС) і кол-центр.

У Міністерстві зазначили, що над вирішенням проблеми активно працює команда спеціалістів ДП НАІС у посиленому режимі. Їх головна мета – якнайшвидше відновлення роботи всіх сервісів, при цьому безпека даних залишається головним пріоритетом.

"Хочемо запевнити вас, що команда фахівців ДП Національні інформаційні системи працює у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Безпека даних є нашим головним пріоритетом!", - йдеться в дописі.

Згідно з повідомленням, технічні роботи триватимуть відновлення, оскільки в Мін’юсті,"розуміють, що кожна година очікування може бути критичною ваших справ".

Офіційні оновлення щодо прогресу робіт та інформація про відновлення сервісів будуть публікуватися на комунікаційних платформах Міністерства.

У "Дії" тимчасово не працює частина сервісів

Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працює також і "Дія", оскільки вона не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.

В Дії тимчасово не працюють:

Послуги ФОП і ТОВ;

Перереєстрація авто;

Бронювання працівників;

єВідновлення;

Витяг з ЄДР;

Актові записи;

Повідомлення про пошкоджене\знищене майно;

Інші сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану, Держреєстром речових прав та Держреєстром обтяжень рухомого майна.

Додамо, раніше у застосунку "Дія" стався масштабний збій, через що зникли техпаспорти на авто.