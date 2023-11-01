У "Дії" стався збій: із застосунку зникли певні документи

1 листопада у за стосунку "Дія" стався масштабний збій, через що зникли техпаспорти на авто.

Delo.ua звернулося у службу підтримки "Дії", де повідомили, що наразі спостерігається нестабільна робота реєстру, через що документ міг зникнути або не підтягнутися у за стосунок.

Там зазначили, що "Дія" лише віддзеркалює дані з реєстрів і порадили пізніше переавторизуватися у застосунку та перевірити відображення документа.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у "Дії" планувалася зміна комплексу послуг для переселенців, тому в даному розділі сервіс міг бути тимчасово недоступний. Проте чи вплинуло це оновлення на зникнення документів наразі невідомо.

Новина оновлюється...