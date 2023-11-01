У "Дії" произошел сбой: исчезли определенные документы

1 ноября в отношении "Дії" произошел масштабный сбой, из-за чего исчезли техпаспорта на авто.

Delo.ua обратилось в службу поддержки "Дії", где сообщили, что сейчас наблюдается нестабильная работа реестра, из-за чего документ мог исчезнуть или не подтянуться в отношение.

Там отметили, что "Дія" только отражает данные из реестров и посоветовали позже переавторизироваться в приложении и проверить отображение документа.

Напомним, с сегодняшнего дня у "Дії" планировалось изменение комплекса услуг для переселенцев, поэтому в данном разделе сервис мог быть временно недоступен. Однако повлияло ли это обновление на исчезновение документов, пока неизвестно.