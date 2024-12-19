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Сбой в государственных реестрах: какие услуги в "Дії" временно недоступны

Сбой в государственных реестрах: какие услуги в "Дії" временно недоступны

19 декабря Министерство юстиции Украины столкнулось с серьезной технической проблемой – масштабным сбоем в сетевой инфраструктуре, обслуживающей ключевые государственные реестры и официальные вебресурсы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению этот сбой повлиял на работу единых и государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых находится в компетенции Минюста. Также временно недоступны сайты Министерства, ГП "Национальные информационные системы" (НАИС) и колл-центр.

В Министерстве отметили, что над решением проблемы активно работает команда специалистов ГП НАИС в усиленном режиме. Их главная цель – скорейшее возобновление работы всех сервисов, при этом безопасность данных остается главным приоритетом.

"Хотим заверить вас, что команда специалистов ГП Национальные информационные системы работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий для скорейшего возобновления работы всех сервисов. Безопасность данных является нашим главным приоритетом!", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, технические работы будут продолжаться восстановления, поскольку в Минюсте, "понимают, что каждый час ожидания может быть критическим вашим делам" .

Официальные обновления по прогрессу работ и информация о возобновлении сервисов будут публиковаться на коммуникационных платформах Министерства.

В "Дії" временно не работает часть сервисов

Из-за сбоя в реестрах Минюста не работает также и "Дії", поскольку оно не хранит личные данные, а лишь подтягивает из реестров информацию.

В "Дії" временно не работают:

  • Услуги ФЛП и ООО;
  • Перерегистрация авто;
  • Бронирование работников;
  • "єВідновлення";
  • Выдержка из ЕГР;
  • Актовые записи;
  • Уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе;
  • Другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.

Ранее в приложении "Дії" произошел масштабный сбой, из-за чего исчезли техпаспорта на авто.

Автор:
Татьяна Гойденко