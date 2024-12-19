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Сбой в государственных реестрах: какие услуги в "Дії" временно недоступны
19 декабря Министерство юстиции Украины столкнулось с серьезной технической проблемой – масштабным сбоем в сетевой инфраструктуре, обслуживающей ключевые государственные реестры и официальные вебресурсы.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению этот сбой повлиял на работу единых и государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых находится в компетенции Минюста. Также временно недоступны сайты Министерства, ГП "Национальные информационные системы" (НАИС) и колл-центр.
В Министерстве отметили, что над решением проблемы активно работает команда специалистов ГП НАИС в усиленном режиме. Их главная цель – скорейшее возобновление работы всех сервисов, при этом безопасность данных остается главным приоритетом.
"Хотим заверить вас, что команда специалистов ГП Национальные информационные системы работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий для скорейшего возобновления работы всех сервисов. Безопасность данных является нашим главным приоритетом!", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, технические работы будут продолжаться восстановления, поскольку в Минюсте, "понимают, что каждый час ожидания может быть критическим вашим делам" .
Официальные обновления по прогрессу работ и информация о возобновлении сервисов будут публиковаться на коммуникационных платформах Министерства.
В "Дії" временно не работает часть сервисов
Из-за сбоя в реестрах Минюста не работает также и "Дії", поскольку оно не хранит личные данные, а лишь подтягивает из реестров информацию.
В "Дії" временно не работают:
- Услуги ФЛП и ООО;
- Перерегистрация авто;
- Бронирование работников;
- "єВідновлення";
- Выдержка из ЕГР;
- Актовые записи;
- Уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе;
- Другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Ранее в приложении "Дії" произошел масштабный сбой, из-за чего исчезли техпаспорта на авто.