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В приложении "Резерв+" произошел технический сбой

Резерв+
Фото: www.mil.gov.ua

В четверг, 19 декабря, в мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой — временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что из-за технического сбоя временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.

"Минобороны извиняется за неудобства. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. В течение нескольких часов доступ к Резерву+ вернется", — подчеркнули в ведомстве.

Добавим, Министерство обороны хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК и планирует через него реализовывать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направление на ВЛК. Также в "Резерве+" должны быть все услуги, которые есть в ТЦК.

В октябре в приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга, который позволяет украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

А в ноябре в приложении запустили новую функцию, позволяющую украинцам оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленное приложение уже доступно в App Store и PlayMarket.

Приложение Резерв+

Напомним, что мобильное приложение Резерв+   для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющего обновить данные без посещения ТЦК 18 мая.

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира.

Однако приложение для военнообязанных Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств,   не оправдал надежд украинцев.   Он работает с ошибками, не дает авторизоваться через BankiD и, по мнению айтовцев, несет скрытую угрозу.

Автор:
Светлана Манько