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В приложении "Резерв+" произошел технический сбой
В четверг, 19 декабря, в мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой — временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Отмечается, что из-за технического сбоя временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.
"Минобороны извиняется за неудобства. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. В течение нескольких часов доступ к Резерву+ вернется", — подчеркнули в ведомстве.
Добавим, Министерство обороны хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК и планирует через него реализовывать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направление на ВЛК. Также в "Резерве+" должны быть все услуги, которые есть в ТЦК.
В октябре в приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга, который позволяет украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.
А в ноябре в приложении запустили новую функцию, позволяющую украинцам оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленное приложение уже доступно в App Store и PlayMarket.
Приложение Резерв+
Напомним, что мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющего обновить данные без посещения ТЦК 18 мая.
"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира.
Однако приложение для военнообязанных Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдал надежд украинцев. Он работает с ошибками, не дает авторизоваться через BankiD и, по мнению айтовцев, несет скрытую угрозу.