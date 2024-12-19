В приложении "Резерв+" произошел технический сбой

В четверг, 19 декабря, в мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой — временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что из-за технического сбоя временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями.

"Минобороны извиняется за неудобства. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. В течение нескольких часов доступ к Резерву+ вернется", — подчеркнули в ведомстве.

Добавим, Министерство обороны хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК и планирует через него реализовывать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направление на ВЛК. Также в "Резерве+" должны быть все услуги, которые есть в ТЦК.

В октябре в приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга, который позволяет украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

А в ноябре в приложении запустили новую функцию, позволяющую украинцам оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленное приложение уже доступно в App Store и PlayMarket.

Приложение Резерв+

Напомним, что мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющего обновить данные без посещения ТЦК 18 мая.

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира.

Однако приложение для военнообязанных Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдал надежд украинцев. Он работает с ошибками, не дает авторизоваться через BankiD и, по мнению айтовцев, несет скрытую угрозу.