В "Резерв+" запустили онлайн-отсрочку от мобилизации

9 ноября Министерство обороны Украины запустило новую функцию в приложении "Резерв+", что позволяет украинцам оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленное приложение уже доступно в App Store и PlayMarket.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, нововведение освободит граждан от необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК) для продления отсрочки каждые три месяца.

Это также снизит нагрузку на работников ТЦК и обеспечит военнообязанным более удобный доступ к государственным услугам через смартфон.

Для кого доступен сервис онлайн-отсрочки

На данный момент сервис доступен для:

людей с инвалидностью, имеющих пенсионное удостоверение по инвалидности (инвалидностью будут получать отсрочку в год или до конца действия пенсионного удостоверения);

студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно на ступенях бакалавра, магистра или аспирантуры (будут получать отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации).

Ожидается, что в ближайшее время сервис станет доступным для многодетных родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Эта категория находится на этапе бета-тестирования.

Как подать заявку на отсрочку

Процесс подачи заявки на отсрочку прост: пользователь должен авторизоваться в "Резерв+", подать запрос, после чего система автоматически проверяет соответствие заявителя требованиям.

По положительному результату статус отсрочки отражается в электронном военном документе.

Добавим, Министерство обороны хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК и планирует через него реализовывать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направление на ВЛК. Также в "Резерве+" должны быть все услуги, которые есть в ТЦК.

В октябре в приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга, который позволяет украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.