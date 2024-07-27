В "Резерв+" появилась отметка о бронировании

В приложении "Резерв+" появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщает Министерство обороны.

В ведомстве отмечают, что услуга доступна только для работников критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.

Отмечается, что забронированные граждане получат push-сообщение о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных "Оберег".

Для получения актуального статуса после получения уведомления необходимо:

1. Нажать кнопку с тремя точками на главном экране.

2. В раскрывающемся меню выбрать "Обновить документ".

Как заявила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко, работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении "Резерв+" на смартфоне.

"Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины", — отметила она.

Также сообщается, что команда "Резерв+" активно работает над новыми функциями, в частности, автоматическими отсрочками для определенных категорий граждан.

Бронирование военнообязанных

В соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Порядок бронирования во время действия военного положения определяет, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продлил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.

7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Начиная с 17 июля руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности сил обороны, имеют возможность забронировать сотрудников через портал "Дія". Получить результат можно в течение суток. Более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий уже забронированы онлайн.

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