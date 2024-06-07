Бронирование у "Дії" будет: правительство приняло соответствующее постановление

7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, ранее информация проверялась неделями вручную, но теперь весь процесс бронирования будет длиться около часа.

Как будет работать бронирование на портале "Дія":

Подача заявления. Руководитель компании на портале "Дія" представляет списки военнообязанных сотрудников для бронирования. Заявление удостоверяется электронной подписью.

Автоматическая проверка. Система автоматически проверяет, является ли работник официально трудоустроен и есть ли данные в реестре Оберег.

Уведомление о результате. В течение суток "Дія" посылает уведомление руководителя о результате рассмотрения.

"Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в Обереге. Если все ок, работник забронирован. Весь процесс займет час. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у человека обновится информация в Резерв+. Если она хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность тоже будет. И оба формата одинаково действуют", - добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

Если проверка успешна, информация о бронировании появится в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и распечатать при необходимости.

На первом этапе бронирования "Дія" будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. В дальнейшем список предприятий будет расширяться.

Кто сможет забронировать 100% работников

В Министерстве экономики добавляют, что некоторые компании смогут бронировать 100% своих работников.

К ним относятся:

Предприятия ОПК, имеющие контракты для ВСУ и других военных формирований;

Предприятия электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, восстанавливающих или ремонтирующих разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

Предприятия/строящие фортификации компании на период действия договора строительства.

Для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости Министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования Министра обороны.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время забронировано 90% спасателей и полицейских. Он добавил, что 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу.

Согласно новым правилам, среди основных изменений в бронировании есть возможность бронирования военнообязанных независимо от их военно-учетных специальностей, возраста, военного звания; увеличен срок бронирования работников критических предприятий (с 6 месяцев до года) и введение электронного бронирования через "Дія".

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продлил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.

Источник фото: ua.depositphotos.com