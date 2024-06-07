Бронювання у "Дії" буде: уряд ухвалив відповідну постанову

7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

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Про це повідомляє пресслужбі Мінцифри.

Згідно з повідомленням, раніше інформація перевірялась тижнями вручну, але тепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину.

Як працюватиме бронювання на порталі Дія:

Подача заяви. Керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників для бронювання. Заява засвідчується електронним підписом.

Автоматична перевірка. Система автоматично перевіряє, чи працівник офіційно працевлаштований і чи є дані в реєстрі Оберіг.

Сповіщення про результат. Протягом доби Дія надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.

"Дія" автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу. Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину. Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі "Дія", а в людини оновиться про це інформація в Резерв+. Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні", - додав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з’явиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби.

На першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Надалі перелік підприємств розширюватиметься.

Хто зможе забронювати 100 % працівників

У Міністерстві економіки додають, що деякі компанії зможуть бронювати 100% своїх працівників.

До них належать:

Підприємства ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань;

Підприємства електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

Підприємства /компанії, які будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження Міністра оборони.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що наразі заброньовано 90% рятувальників та поліцейських. Він додав, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Відповідно до нових правил, серед основних змін щодо бронювання є можливість бронювання військовозобов’язаних незалежно від їх військово-облікових спеціальностей, віку, військового звання; збільшено термін бронювання працівників критичних підприємств (з 6 місяців до року) та запровадження електронного бронювання через "Дію".

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com