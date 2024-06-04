Уряд продовжив чинні бронювання від мобілізації на три місяці

Кабінет Міністрів України продовжив ще на три місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні Уряду 4 червня.

Зокрема, внесено зміну до постанови Кабміну "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації".

Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилися на день ухвалення постанови, автоматично на три місяці, замість одного місяця, як було передбачено раніше.

Кабмін вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Водночас на початку травня уряд продовжив на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно з постановою Кабміну №76.

Додамо, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою від 27 січня 2023 року, створивши умови для бронювання від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій, що займаються відновленням критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про підприємства, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури. А також забезпечують безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної та газотранспортної системи України в особливий період.

Перелік таких підприємств, установ та організацій затверджується Міністерством енергетики.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.