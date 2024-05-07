Уряд автоматично продовжив термін дії бронювання від мобілізації ще на місяць

Уряд продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно постанови КМУ №76.

Про це написав представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 (…), які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", - написав він.

Відстрочки від мобілізації надавалися військовозобов'язаним працівникам життєво важливих галузей економіки та стратегічних підприємств для забезпечення безперебійної роботи та підтримки критичної інфраструктури.

Минулого року Мінекономіки забронювало від мобілізації близько 35 тисяч військовозобов'язаних працівників для стабільної роботи стратегічно важливих об'єктів. Продовження відстрочок дозволить підприємствам зберегти виробничі потужності в умовах воєнного стану.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

Вже зараз відомо, що бронювання можуть отримати лише половина держслужбовців, а не всі, як було раніше.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com