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Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

За його словами, за відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

Фото 2 — Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 192
  • "Європейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 2
  • "Платформа за життя та мир" - 18
  • "За майбутнє" - 12
  • "Голос" - 16
  • "Довіра" - 15
  • "Відновлення України" - 16
  • Позафракційні - 12

Відтепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні (в цілому),згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.  

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