Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 192

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 2

"Платформа за життя та мир" - 18

"За майбутнє" - 12

"Голос" - 16

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 16

Позафракційні - 12



Відтепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні (в цілому),згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.

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