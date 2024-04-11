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Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, за відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.
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- "Відновлення України" - 16
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Позафракційні - 12
Відтепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні (в цілому),згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.
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