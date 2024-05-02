Нова функція Google Фото приховуватиме світлини "небажаних" людей

У Google Фото з'явиться нова функція, яка не буде показувати користувачу знімки тих людей, яких він не хоче бачити.

Про це повідомляє Androidauthority.

Видання пише, що у Google Фото є кілька корисних функцій, які роблять його однією з найкращих програм для зберігання фотографій. Сервіс має здатність розпізнавати обличчя, і в більшості випадків він робить це правильно, навіть у дуже складних ситуаціях. Потім це використовуються для декількох функцій, таких як пошук людей та "Спогади".

Але іноді користувачу хочеться бачити менше певних осіб, особливо у "Спогадах". Тож скоро в Google Фото може з'явитися опція "Показувати менше", яка не дозволить зображенням певних людей потрапити у "Спогади" користувача, однак, як і раніше, буде показувати їх на групових знімках.

Як працює нова функція

У розділі "Люди та домашні тварини" в Google Фото, де ви даєте імена обличчям, які з'являються на ваших фотографіях, з'явиться новий розділ "Приховати обличчя зі спогадів". При натисканні відповідної функції відкриється вікно з діями на вибір.

Google Photos is preparing to give you more control over which faces you see



✓ https://t.co/x5DYslespF#Google #Android pic.twitter.com/WT91uoZnxv — AssembleDebug (@AssembleDebug) May 1, 2024

Наразі нова функція у програмі недоступна – в даний час Google тестує її. Поки неясно, коли вона з'явиться і чи з'явиться взагалі, але з огляду на її корисність для захисту від деяких неприємних спогадів, є сподівання, що вона з'явиться найближчим часом.

Нагадаємо, корпорація Google випустила оновлення для свого сервісу відеоконференцій Google Meet, яке дозволить користувачам плавно переходити між різними пристроями під час активного відео виклику, не втрачаючи при цьому з'єднання.

Також повідомлялося, що Google анонсувала нову програму у Workspace для створення відео на основі штучного інтелекту під назвою Google Vids, яка буде випущена у загальне користування вже влітку 2024 року.

Додамо, що компанія Google працює над новою функцією Lookup, яка зможе визначати власників невідомих номерів, які дзвонили користувачам.

Фото: ua.depositphotos.com