Новая функция Google Фото будет скрывать фотографии "нежелательных" людей

В Google Фото появится новая функция, которая не будет показывать пользователю фотографии тех людей, которых он не хочет видеть.

Об этом сообщает Androidauthority.

Издание пишет, что у Google Фото есть несколько полезных функций, которые делают его одним из лучших приложений для хранения фотографий. Сервис обладает способностью распознавать лицо, и в большинстве случаев он делает это правильно даже в очень сложных ситуациях. Затем это используется для нескольких функций, таких как поиск людей и "Воспоминания".

Но иногда пользователю хочется видеть меньше определенных лиц, особенно в "Воспоминаниях". В скором времени в Google Фото может появиться опция "Показывать меньше", которая не позволит изображениям определенных людей попасть в "Воспоминания" пользователя, однако по-прежнему будет показывать их на групповых снимках.

Как работает новая функция

В разделе "Люди и домашние животные" в Google Фото, где вы даёте имена лицам, появляющимся на фотографиях, появится новый раздел "Скрыть лицо из воспоминаний". При нажатии соответствующей функции откроется окно с действиями на выбор.

Google Photos is preparing to give you more control over which faces you see



✓ https://t.co/x5DYslespF#Google #Android pic.twitter.com/WT91uoZnxv — AssembleDebug (@AssembleDebug) May 1, 2024

Сейчас новая функция в программе недоступна – в настоящее время Google тестирует ее. Пока неясно, когда она появится и появится ли вообще, но учитывая ее полезность для защиты от некоторых неприятных воспоминаний, есть надежда, что она появится в ближайшее время.

Напомним, корпорация Google выпустила обновление для своего сервиса видеоконференций Google Meet, которое позволит пользователям плавно переходить между разными устройствами во время активного видеовызова, не теряя при этом соединение.

Также сообщалось, что Google анонсировала новую программу в Workspace для создания видео на основе искусственного интеллекта под названием Google Vids, которая будет выпущена в общее использование уже летом 2024 года.

Добавим, что Google работает над новой функцией Lookup, которая сможет определять владельцев неизвестных номеров, которые звонили пользователям.

Фото: ua.depositphotos.com