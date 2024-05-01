Apple готовит обновления для Safari: браузер получит поддержку ИИ и интересные функции

Apple тестирует версию своего веб-браузера Safari, которая включает в себя настройки пользовательского интерфейса, расширенные функции блокировки содержимого и новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием Intelligent Search.

Об этом пишет AppleInsider.

Программное обеспечение, ожидаемое как Safari 18 позже в 2024 году, сейчас проходит оценку вместе с внутренними сборками обновлений операционной системы следующего поколения от Apple, а именно iOS 18 и macOS 15.

Если все новые тестируемые функции останутся до финальной стадии, то пользователи получат новый интерфейс для настройки популярных элементов управления страницей, функцию "Веб-резинка" и инструменты суммирования содержимого на основе искусственного интеллекта.

Поиск и резюмирование текста с помощью ИИ

Тестировщики, оценивающие последние версии Safari 18, могут найти переключатель для нового меню управления страницей в адресной строке браузера. Меню объединяет старые и новые инструменты управления страницами, включая новую функцию браузера "Умный поиск".

Эта функция не включается автоматически, а требует ручной активации в меню элементов управления страницей. После включения инструмент использует технологию искусственного интеллекта Apple Ajax для определения тем и ключевых фраз на веб-странице, на основе которых будет создан результат.

Сообщается, что Apple стремится представить Safari 18 позже в этом году, хотя точная реализация этой функции остается неизвестной.

Функции суммирования текста от Apple могут являться ответом на конкурирующие генеративные инструменты ИИ, такие как ChatGPT от OpenAI. Но встроенные модели и технологии Apple, такие как Private Relay, могут сделать работу гораздо более безопасной для пользователей.

Web Eraser для лучшей блокировки содержимого

По словам людей, знакомых с этой функцией, в новом меню управления страниц также доступна функция, которую Apple тестирует под названием "Web Eraser". Она разработана, чтобы разрешить пользователям удалять или стирать определенные части веб-страниц.

Ожидается, что эта функция будет базироваться на существующих функциях конфиденциальности Safari и позволит пользователям удалять нежелательное содержимое с любой веб-страницы по собственному выбору.

Стирание является "постоянным", оно не ограничивается сеансом просмотра. Это означает, что Safari запомнит изменения даже после закрытия исходной вкладки или окна.

Обновленный пользовательский интерфейс

Новое меню элементов управления страницей будет предоставлять пользователям Safari 18 быстрый и легкий доступ к нескольким параметрам, которые ранее были расположены в разных меню и на листе общего доступа.

К ним относятся параметры зума, настройка веб-страницы для управления конфиденциальностью, параметры блокировки содержимого, ярлыки расширений и доступ к новому искусственному интеллекту и инструментам стирания.

Apple намерена объединить пользовательский интерфейс iPadOS и macOS Safari.

Напомним, Apple возобновила переговоры с OpenAI по использованию его технологии искусственного интеллекта ChatGPT для обеспечения некоторых новых функций, которые появятся в новой операционной системе iPhone iOS 18 позже этого года.

Также Apple также продолжает переговоры с Google Alphabet по лицензированию и получению доступа на своих устройствах к его чат-боту Gemini, поскольку еще не приняла окончательного решения партнеров. Вполне возможно, что компания в конце концов достигнет соглашения как с OpenAI, так и с Google или выберет совсем другого поставщика.

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