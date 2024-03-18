Apple и Google ведут переговоры об интеграции искусственного интеллекта в iPhone

Американская компания Apple ведет переговоры с Google об интеграции в свои гаджеты модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Gemini.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Apple ведет переговоры с Google о встраивании в iPhone набора ИИ Gemini.

Как пишет Bloomberg, Google ежегодно платит Apple миллиарды долларов за то, чтобы ее поисковая система была по умолчанию в браузере Safari на iPhone и других устройствах.

Стороны еще не обсуждают условия соглашения об интеграции ИИ и технические детали реализации проекта. По данным источников издания, окончательная договоренность между двумя технологическими гигантами пока еще не достигнута.

Кроме того, Apple недавно провела переговоры с компанией OpenAI и рассматривала возможность использования их модели искусственного интеллекта.

Как отмечает Bloomberg, сделка даст Gemini ключевое преимущество миллиардам потенциальных пользователей. Но это также может являться признаком того, что Apple не так далеко продвинулась в своих усилиях по созданию ИИ.

Apple готовит новые возможности в рамках iOS 18 — следующей версии операционной системы iPhone — на основе собственных ШИ-моделей.

О Gemini от Google

Google запустил новый генеративный искусственный интеллект Gemini в начале декабря 2023 года. Он будет впервые работать непосредственно на мобильных телефонах, что стало прорывом в усилиях технологической компании противостоять конкурентам, таким как OpenAI. А в середине февраля Gemini стал доступен на Android и iOS через специальное приложение.

Также сообщалось, что Google выпустил обновленную модель Gemini 1.5 Pro, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также видео.

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