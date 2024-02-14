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Gemini становится доступным на Android и iOS через специальное приложение
Искусственный интеллект от Google Gemini (ранее известный как Bard) стал доступен на iOS и Android за пределами США через специальное приложение. На Android Gemini будет доступен через специальное приложение, а на iOS – через кнопку в приложении Google.
Об этом сообщил Джек Кравчик, руководитель направления Gemini.
По его словам, развертывание приложений займет несколько дней и в первое время они будут доступны только на английском языке. Впоследствии компания введет поддержку японского и корейского языков, а затем других языков.
К каким именно странам Gemini станет доступным, пока неизвестно, но Кравчик намекнул, что Канада, Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион стоят на первом месте. Дальше "скорее" следует Европа.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Следует отметить, что веб-версия Gemini уже доступна более чем в 230 регионах и поддерживает 40 различных языков.
Кравчик добавляет, что команда также стремится придать больше ясности по функциям, которые сейчас доступны в Gemini и тем, которые еще разрабатываются. Это важно для новых пользователей Gemini, которые могут не знать, что некоторые функции, такие как напоминания, процедуры, режим переводчика или сторонние поставщики музыки, не поддерживаются чат-ботом.
Он заверил, что Google работает над скорым внедрением этих отсутствующих функций в Gemini. В компании также работают над обновлениями и несколькими поправками модели Gemini.
В настоящее время базовая версия Gemini бесплатна на Android, но есть и расширенная версия за 20 долларов в месяц с планом Google One AI Premium. В Google говорят, что благодаря модели Ultra 1.0 Gemini Advanced лучше с точки зрения соображения, выполнения инструкций, кодирования и творческого вдохновения.
Он также имеет преимущество интеграции с программами Workspace, например Gmail и документы, а в будущем будет добавлено больше программ.
Как получить доступ к программе Gemini на Android и iPhone
Пользователи Android могут загрузить приложение из Google Play Store и получить к нему доступ, вызвав Google Assistant.
Тем не менее, Gemini не готова заменить Google Assistant на телефонах Android, поскольку он не предлагает одинаковые базовые элементы управления. И это иллюстрирует разницу между ограниченными (но все еще полезными) старыми голосовыми помощниками и новыми чат-ботами, построенными на генеративном искусственном интеллекте.
"Начало развертывания по вызову Google Assistant — инициирует подключение на месте. Работаем над тем, чтобы четче определить, какие именно функции Assistant работают, а какие доступны сейчас. (также работаем над сокращением этого разрыва!)", – сказал Кравчик.
Пользователи iPhone могут обновить свое приложение Google, а Gemini будет доступен как переключатель в верхней части приложения Google. Пока он появляется, если в вашей ОС выбран английский язык.
Добавим, что Google ведет переговоры об инвестировании сотни миллионов долларов в стартап по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом Character.AI, который стремится привлечь средства для обучения своих моделей и удовлетворения спроса пользователей.
Источник фото: ua.depositphotos.com