OpenAI запустила магазин чат-ботов с искусственным интеллектом: как в нем зарабатывать

Компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях — так же, как они могли бы через магазины приложений Apple Inc. или Google от Alphabet Inc, пишет Вloomberg.

Новый магазин объединит чат-ботов, которые создают пользователи для различных задач, например, версию ChatGPT, которая может научить ребенка математике или придумать красочные рецепты коктейлей. Продукт под названием GPT Store будет включать в себя чат-ботов, которыми пользователи решили поделиться публично.

"Люди, которые платят за доступ к ChatGPT, включая корпоративных клиентов и подписчиков ChatGPT Plus, имеют право использовать или создавать собственные GPT. Сначала пользователи не смогут получать прибыль от своих чат-ботов. Но в течение первых трех месяцев года компания поделится подробностями о том, как люди могут на них заработать", - говорится в сообщении.

Подобно другим магазинам приложений, GPT Store от OpenAI позволит пользователям видеть самые популярные и трендовые чат-боты в таблице лидеров и искать их по категориям. В сообщении OpenAI сообщил, что на сегодняшний день пользователи уже создали 3 миллиона собственных чат-ботов, хотя не было понятно, сколько их было доступно в магазине на момент запуска.

OpenAI также объявила о новой платной версии ChatGPT для компаний с меньшими командами, которая начинается от 25 долларов в месяц с пользователя, а в августе OpenAI впервые запустил корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и гарантиями конфиденциальности.

Напомним, в начале декабря прошлого года OpenAI объявила об отложении запуска онлайн-магазина, через который должно было происходить взаимодействие пользователей с набором чат-ботов. Компания вынуждена была изменить планы после того, как 17 ноября директора уволили Альтмана, отметив в своем заявлении, что он не был "откровенным" с правлением OpenAI, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности.

Такое решение повлекло за собой бурную реакцию и почти все сотрудники подписали письмо о том, что они могут уволиться, если Альтмана не возьмут на работу снова. 22 ноября Альтман официально вернулся на должность генерального директора вместе с измененным советом директоров.