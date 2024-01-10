Volkswagen собирается оснастить свои автомобили чат-ботом ChatGPT

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о намерениях интегрировать в некоторые модели своих автомобилей чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Планируется, что он будет встроен в голосовой помощник IDA.

Об этом представители компании рассказали на ведущей мировой выставке электроники CES-2024.

Volkswagen станет первым массовым производителем, который предложит ChatGPT в качестве стандартной функции во многих серийных автомобилях уже со второго квартала 2024 года. А в будущем клиенты получат беспрепятственный доступ к базам искусственного интеллекта во всех моделях Volkswagen, оснащенных голосовым помощником IDA.

Новый чат-бот предлагается в сочетании с информационно-развлекательной системой последнего поколения в следующих моделях электромобилей – ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а также в новых моделях Tiguan, Passat и Golf.

Интеграция ChatGPT в серверную часть голосового помощника Volkswagen с помощью Cerence Chat Pro предлагает множество новых возможностей, которые выходят далеко за рамки предыдущего голосового управления. К примеру, голосовой помощник IDA можно использовать для управления навигацией и кондиционером или для ответов на общие вопросы. Если голосовой помощник столкнется с запросом, выходящим за пределы его возможностей, он перенаправит запрос чат-боту с искусственным интеллектом. Затем ответ будет доставлен через голосовой помощник IDA с четким указанием источника информации.

Для человека, находящегося за рулем, ничего не изменится. Нет необходимости создавать новую учетную запись, устанавливать новое приложение или активировать ChatGPT – голосовой помощник будет активироваться словами Hello IDA или нажатием кнопки на руле. IDA автоматически определит, следует ли выполнять функцию транспортного средства, искать пункт назначения или регулировать температуру.

Ранее сообщалось, что электромобили компании Volkswagen Group, владеющей брендами Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley и другими, можно будет заряжать на станциях Tesla. Владельцы уже выпущенных электромобилей смогут получить доступ к сети Tesla Supercharger к 2025 году с помощью адаптеров. В том же году появятся новые автомобили, которые будут сходить с конвейера со встроенным зарядным портом Tesla.

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