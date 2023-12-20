Электромобили Volkswagen, Porsche и Audi перейдут на стандартные зарядки от Tesla

Электромобили компании Volkswagen Group, владеющей брендами Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley и другими, можно будет заряжать на станциях Tesla. Об этом объявила пресс-служба фирмы.

Отмечается, что владельцы уже выпущенных электромобилей смогут получить доступ к сети Tesla Supercharger к 2025 году с помощью адаптеров. В том же году появятся новые автомобили, которые будут сходить с конвейера со встроенным портом Tesla.

Тем временем Electrify America, дочерняя компания VW по зарядке электромобилей, предложит соответствующие разъемы на своих станциях.

Почему Volkswagen изменяет стандарт зарядки?

Раньше зарядкой от Tesla могли пользоваться только владельцы электромобилей этой компании. Однако осенью 2022 года фирма объявила, что переименовывает свою технологию в Североамериканский стандарт зарядки (NACS) и открывает ее другим автопроизводителям. Сначала о переходе на соответствующий разъем объявила Ford, за ней – General Motors и другие.

Tesla пошла на такой шаг, чтобы соответствовать условиям американской программы на 7,5 млрд долларов, которая направлена на расширение использования электромобилей и сокращению выбросов углерода. Согласно ей, фирма получает средства из бюджета США в качестве субсидии. А благодаря единому стандарту владельцы автомобилей будут иметь больше возможностей для зарядки.

Как пишет The Verge, после объявления от Volkswagen касательно смены разъема Tesla может сосредоточить все свое внимание на привлечении Stellantis, которой принадлежат, в частности, такие бренды как Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot, Fiat.