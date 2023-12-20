Електромобілі Volkswagen, Porsche та Audi перейдуть на стандарт зарядки від Tesla

Електромобілі компанії Volkswagen Group, яка володіє брендами Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley та іншими, можна буде заряджати на станціях Tesla. Про це оголосила пресслужба фірми.

Зазначається, що власники вже випущених електромобілів зможуть отримати доступ до мережі Tesla Supercharger до 2025 року за допомогою адаптерів. Того ж року зʼявляться нові автівки, які сходитимуть з конвеєра із вбудованим зарядним портом Tesla.

Тим часом Electrify America, дочірня компанія VW із зарядки електромобілів, запропонує відповідні розʼєми на своїх станціях.

Чому Volkswagen змінює стандарт зарядки?

Раніше зарядкою від Tesla могли користуватися лише власники електромобілів цієї компанії. Однак восени 2022 року фірма оголосила, що перейменовує свою технологію на Північноамериканський стандарт зарядки (NACS) і відкриває її іншим автовиробникам. Спершу про перехід на відповідний розʼєм оголосила Ford, за нею – General Motors та інші.

Tesla пішла на такий крок, щоб відповідати умовам американської програми на 7,5 млрд доларів із розширення використання електромобілів і скорочення викидів вуглецю. Згідно з нею, фірма отримує кошти з бюджету США в якості субсидії. А завдяки єдиному стандарту власники автівок матимуть більше можливостей для зарядки.

Як пише The Verge, після оголошення від Volkswagen про зміну розʼєму Tesla може зосередити всю свою увагу на залученні Stellantis, якій належать, зокрема, такі бренди як Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot, Fiat.