Старі 50 і 200 гривень: НБУ пояснив, чи дійсні банкноти та чи потрібно їх обмінювати

Національний банк України спростував інформацію про нібито вилучення з обігу банкнот номіналом 50 і 200 грн старого зразка. Йдеться про планову заміну грошових знаків 2003–2007 років на сучасніші банкноти, яка розпочалася ще 1 листопада 2024 року. Старими купюрами можна й надалі без обмежень розраховуватися, а спеціально обмінювати їх не потрібно.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

У Нацбанку наголосили, що заміна старих банкнот є частиною комплексної роботи з оптимізації готівкового обігу та підвищення якості грошей, які перебувають в обігу.

Які банкноти гривні поступово замінюють

НБУ послідовно вилучає з готівкового обігу банкноти попередніх поколінь, замінюючи їх сучаснішими та захищенішими грошовими знаками.

Зокрема, поступова заміна стосується таких номіналів:

20 і 100 грн зразків 2003–2007 років - процес розпочався 1 січня 2023 року;

500 грн - із 1 серпня 2024 року;

50 і 200 грн зразків 2003–2007 років - із 1 листопада 2024 року.

Таким чином, поширення інформації про заміну 50 і 200 грн не свідчить про запровадження нових обмежень. Це частина процесу, про який Нацбанк повідомив ще два роки тому.

Чи потрібно українцям обмінювати старі банкноти

У Національному банку підкреслюють, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати купюри номіналом 50 і 200 грн старого зразка.

Вони залишаються законним платіжним засобом і можуть використовуватися для оплати товарів та послуг без обмежень.

Поступова заміна відбувається через банківську систему. Зокрема:

банки не видають банкноти старих зразків під час проведення готівкових операцій;

Національний банк припинив постачати такі купюри банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки;

банкноти старого зразка, які потрапляють до банків, більше не повертаються в обіг, а передаються до НБУ для подальшої утилізації.

Отже, старі купюри поступово зникають із готівкового обігу природним шляхом - у міру надходження до банків.

Які гривневі банкноти вже втратили статус платіжного засобу

Окремо НБУ нагадує про завершення вилучення з обігу паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003–2007 років.

Із 2 березня 2026 року ці банкноти перестали бути засобом платежу під час готівкових розрахунків. Їх замінили відповідні монети, які перебувають в обігу.

Водночас громадяни можуть обміняти такі банкноти без комісії:

у Національному банку - до ухвалення окремого рішення про завершення обміну;

в уповноважених банках - до 28 лютого 2029 року;

в інших банках України - до 26 лютого 2027 року.

Обмін здійснюється на монети та банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу.

Таким чином, планова заміна старих банкнот 50 і 200 грн не означає втрати ними платіжної сили. Українці можуть продовжувати користуватися такими грошима без необхідності термінового обміну.

Раніше повідомлялось, що в Україні найчастіше підробляють банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. За дев’ять місяців 2026 року на них припала більшість вилучених з обігу фальшивих купюр.