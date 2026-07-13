“Банкнота 4000 грн теж була б не зайвою”: що говорить влада та експерти про запровадження купюри 2000 грн

10 липня 2026- го року Нацбанк ввів в обіг нову банкноту - номіналом 2000 грн. Зазвичай подібні дії свідчать про прискорення інфляції та, можливо, про очікування інфляціі в майбутньому. Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу – пояснює Delo.ua .

Чотири причини для введення нової банкноти

Сам готівковий обіг вже відійшов в минуле - зараз 96% всіх операцій по платіжним карткам - це онлайн-розрахунки. Але є кілька причин запровадження банкноти в 2000 грн, наголошує НБУ:

Останній раз нову банкноту вводили сім років тому, в 2019 році. Тоді обсяг готівки за рік був на рівні 390 млрд грн. Тепер - понад 970 млрд гривень сьогодні.

Частка банкнот номіналом 1000 гривень за сумою вже перевищила 55%.

Рівень цін, якщо дивитися на індекс інфляції, зріс удвічі. Водночас середньомісячна зарплата у травні 2026 року сягнула майже 31 000 гривень. Це утричі більше, ніж у 2019 році.

Після введення в обіг банкноти 1000 гривень для отримання середньомісячної зарплати готівкою достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу. У 2026 році для цього потрібно вже більше 30 банкнот номіналом 1000 гривень.

“Тож рішення про банкноту 2000 гривень ґрунтується не на одному показнику, - говорить голова НБУ Андрій Пишний, - це результат сукупності факторів, які сформували об’єктивну потребу зробити обслуговування готівкового обігу ефективнішим.

Немає підстав для високої інфляції

Старше покоління пам’ятає купоно-карбованці, тимчасову національну валюту, які існували із 1992 до 1996 року. Через надвисоку інфляцію тоді уряд постійно запроваджував нові номінали - і 100 000 і навіть 1 млн. Але зараз для такого високого рівня інфляції немає підґрунтя, бо золотовалютні резерви стабільно високі, дефіцит платіжного балансу з урахуванням допомоги партнерів не є критичним, банківська система є стійкою, а боргове навантаження помірне.

"Попри триваючу вже 5-й рік велику війну, Україна зберігає макрофінансову стабільність”, - наголошує голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В рішенні НБУ про нову банкноту немає нічого незвичного. “Сьогодні ми маємо курс 44 гривні за долар. Відповідно, для того, щоб гроші повноцінно виконували свою функцію в обігу, потрібні вищі номінали. Тому поява банкноти у 2000 гривень є цілком природним кроком. Я б навіть сказав, що й номінал у 4000 гривень зараз не був би зайвим” – пояснює старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський у коментарі Delo.ua.

За ці сім років накопичений рівень інфляції в Україні склав 84%. Простіше кажучи, споживчий кошик, який у жовтні 2019 року обходився у 100 гривень, у липні 2026 року коштує вже 184 гривні, додає він.

Водночас поява банкноти у 2000 грн багато в чому пояснюється девальвацією гривні. У 2019 році, коли НБУ ввів купюру номіналом 1000 грн, була еквівалентна приблизно $40 за тодішнім курсом. Сьогодні 2000 грн складає близько $45, що означає новий найвищий номінал фактично має таку саму купівельну спроможність, яку сім років тому мала банкнота у 1000 грн.

Як інфляція впливає на купівельну спроможність

З початку року ціни в Україні вже зросли більш ніж на 5,5%. Експерт припустив, що у разі збереження такої динаміки, річна інфляція може досягти близько 10%. За такого рівня інфляції гроші поступово втрачають свою купівельну спроможність: за десять років вона скоротиться більш ніж удвічі, а ціни зростуть більш ніж у два рази.

Володимир Дубровський зазначає, що інфляція є природним процесом для будь-якої економіки, а завдання центрального банку полягає не в тому, щоб повністю її усунути, а в тому, щоб утримувати на помірному рівні. Водночас саме інфляція та поступове знецінення грошей пояснюють, чому НБУ поступово вилучає дрібні номінали й замінює паперові банкноти монетами.

“Банкнота в 10 гривень сьогодні – це менше ніж 25 центів. Цілком природно замінить її монетою, адже дрібні гроші мають високу швидкість обігу і паперові купюри через це швидко зношуються. Монети в такому разі є значно доцільнішими й довговічнішими”, – каже Дубровський.

На думку економіста, наступною на заміну монетою може стати банкнота номіналом 20 грн. Щодо 50 грн, то говорити про це поки зарано.

Як НБУ змінював готівковий обіг

За останні роки НБУ послідовно оновлює структуру готівкового обігу. У жовтні 2019 року регулятор ввів банкноту номіналом 1000 грн і остаточно вилучив з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. У 2025 році розпочалося поетапне вилучення 10-копійчаних монет, а в березні 2026 року вже паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 грн. Вже 10 липня стало відомо, що на 4 вересня заплановано введення нової банкноти номіналом 2000 грн.

У 2020-2021 роках інфляція в Україні прискорилася з 5% до 10%, а потім вже як наслідок повномасштабної війни, дефіциту палива та девальвації гривні вона сягнула 26,6%. Одночасно НБУ поступово оновлював структуру готівкового обігу, змінюючи номінальний ряд банкнот і монет.

Нагадаємо, що з березня Національний банк поступово вивів з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, замінивши їх відповідними монетами.

Таке рішення пояснили довшим строком служби монет: якщо паперові купюри дрібних номіналів перебувають в обігу в середньому близько 2,5 року, то монети можуть використовуватися 20-25 років, що дозволяє суттєво скоротити витрати на їх виготовлення та заміну.