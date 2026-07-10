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В Україні вводять нову банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться в обігу (ФОТО)

НБУ запускає в обіг нову банкноту 2000 гривень із Василем Стусом
НБУ запускає в обіг нову банкноту 2000 гривень із Василем Стусом / НБУ

Нацбанк України поповнив банкнотний ряд національної валюти банкнотою номіналом 2000 гривень. Нова купюра офіційно надійде в готівковий обіг з 4 вересня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу в Києві.

Дизайн купюри продовжує традицію вшанування визначних діячів української культури, історії та літератури на державних грошових знаках.

Цього разу на лицьовому боці банкноти номіналом 2000 гривень буде зображений видатний український поет, перекладач та правозахисник Василь Стус.

На звороті купюри зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет. Дизайн також доповнено елементами, натхненними мозаїками Алли Горської та рядками віршів Василя Стуса, виконаними шрифтом за мотивами графіки Георгія Нарбута.

За словами Пишного, рішення про введення нового номіналу обґрунтоване економічними змінами. З моменту появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середня зарплата в країні зросла майже втричі, ціни – вдвічі, а частка "тисячних" банкнот в обігу за сумою вже перевищила 55%.

"Рішення про банкноту 2000 гривень ґрунтується не на одному показнику. Це результат сукупності факторів, які сформували об’єктивну потребу зробити обслуговування готівкового обігу ефективнішим", - наголосив глава Нацбанку.

Фото 2 — В Україні вводять нову банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться в обігу (ФОТО)
Фото: НБУ
Фото 3 — В Україні вводять нову банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться в обігу (ФОТО)
Фото: НБУ
Фото 4 — В Україні вводять нову банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться в обігу (ФОТО)
Фото: НБУ

Нещодавно НБУ презентував новий набір з двох пам’ятних монет “Мешканці морських глибин”, які продовжують серію “Флора і фауна”.

Автор:
Тетяна Бесараб