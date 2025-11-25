Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ випустив пам’ятну монету: кому присвячена і який дизайн

монета
НБУ презентував монету, присвячену українському митцю-патріоту / НБУ

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету серії “Видатні особистості України”, присвячену 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича – легендарного художника-графіка та діяча українського підпілля, який поєднав мистецтво з боротьбою за свободу країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ випустив пам’ятну монету 

Монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу.

  • Аверс: зображено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у його фірмовій техніці деревориту. Цей стиль вирізняється експресивною графікою, чіткими контрастними лініями та динамічним штрихуванням, що робить образ митця живим та впізнаваним.
  • Реверс: представлено символічну композицію з елементів деревориту Хасевича, стилізовану під банкноту в дусі бофонів. Композиція поєднує графічні елементи митця як символ економічної, ідеологічної та моральної сили українського опору. На матовому фоні вгорі розміщено написи: "ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ" та "300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД".

Дизайн монети створила Аліса Іванова, а скульптурну роботу виконав Володимир Атаманчук. Тираж пам’ятної монети обмежений – до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

Продаж монети через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 26 листопада 2025 року.

Реалізація через банки-дистриб’ютори (повний перелік яких доступний на сайті НБУ) відбуватиметься поступово, у міру надходження монет із Банкнотно-монетного двору НБУ.

Нещодавно НБУ презентував новий набір з двох пам’ятних монет “Мешканці морських глибин”, які продовжують серію “Флора і фауна”.

Автор:
Ольга Опенько