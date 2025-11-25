НБУ випустив пам’ятну монету: кому присвячена і який дизайн

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету серії “Видатні особистості України”, присвячену 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича – легендарного художника-графіка та діяча українського підпілля, який поєднав мистецтво з боротьбою за свободу країни.

НБУ випустив пам’ятну монету

Монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу.

Аверс: зображено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у його фірмовій техніці деревориту. Цей стиль вирізняється експресивною графікою, чіткими контрастними лініями та динамічним штрихуванням, що робить образ митця живим та впізнаваним.

Реверс: представлено символічну композицію з елементів деревориту Хасевича, стилізовану під банкноту в дусі бофонів. Композиція поєднує графічні елементи митця як символ економічної, ідеологічної та моральної сили українського опору. На матовому фоні вгорі розміщено написи: "ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ" та "300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД".

Дизайн монети створила Аліса Іванова, а скульптурну роботу виконав Володимир Атаманчук. Тираж пам’ятної монети обмежений – до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

Продаж монети через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 26 листопада 2025 року.

Реалізація через банки-дистриб’ютори (повний перелік яких доступний на сайті НБУ) відбуватиметься поступово, у міру надходження монет із Банкнотно-монетного двору НБУ.

