НБУ ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені митцям "Розстріляного відродження": як виглядають

Національний банк України 19 червня 2025 року ввів у обіг дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений "Розстріляному відродженню" та його митцям, які у 20-х – на початку 30-х років XX століття дали потужний імпульс для розвитку української культури, проте були нещадно репресовані тоталітарним радянським режимом.

"Ми вшановуємо пам’ять про митців "Розстріляного відродження" , щоб повертати сучасності знання про визначних українців. Вони хотіли, щоб Україна заговорила на повний голос. І це не просто імена. Це – совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Про дизайн монет

Пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, тираж кожної до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монет – рифлений. Обидві монети оздоблені кольоровим друком.

Аверс обох монет – однаковий. На ньому розміщено стилізований напис СЛОВО – назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці – образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера "О", з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.

На реверсі монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового. Символічна композиція передає глибокий зміст: обличчя письменника ніби ув’язнене серед кам’яних плит неправильної форми, що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам’ять про митця. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИКОЛА / ФІТІЛЬОВ – справжнє ім’я митця, викарбуване рельєфно, та МИКОЛА / ХВИЛЬОВИЙ – псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1893 / 1933.

На реверсі монети "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії, забуття, але не втрачений остаточно. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИХАЙЛО / ЯЛОВИЙ – справжнє ім’я митця, викарбуване рельєфно, та ЮЛІАН / ШПОЛ – псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1895 / 1937.

Про реалізацію монет

Повідомляється, що придбати пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий” та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 20 червня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

У квітні НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко", присвячену видатній художниці, модельєрці та представниці шістдесятництва.