НБУ присвятив пам’ятну монету українській художниці-модельєру: про кого мова

У Всесвітній день мистецтва, 15 квітня 2025 року, в Національному центрі "Український Дім" презентували пам’ятну монету "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко", присвячену видатній художниці, модельєрці та представниці шістдесятництва.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про дизайн монети

Пам’ятна монета "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко" має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 925 проби.

Її маса в чистоті становить 31,1 грама, діаметр – 38,6 мм.

Монета карбована у якості “спеціальний анциркулейтед”, а на гладкому гурті містяться заглиблені написи з інформацією про метал, його пробу та логотип Банкнотно-монетного двору.

На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений мотивами з її роботи "Бучанська весна". Ліворуч – малий Державний Герб України та напис Любов Панченко, праворуч – рік карбування 2025, напис Україна, номінал 10 гривень та графічний символ гривні. Погляд мисткині передає її силу, свободу та зв’язок з Батьківщиною.

зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений мотивами з її роботи "Бучанська весна". Ліворуч – малий Державний Герб України та напис Любов Панченко, праворуч – рік карбування 2025, напис Україна, номінал 10 гривень та графічний символ гривні. Погляд мисткині передає її силу, свободу та зв’язок з Батьківщиною. На реверсі – фрагмент "Бучанської весни" з використанням тамподруку, який поєднується з портретом художниці. Робота символізує красу, незламність духу та віру у відродження, вшановуючи Бучу — місто, де жила й творила Панченко.

Художник – Андрій Сагач. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Про реалізацію монети

Пам’ятну монету "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко" введено в обіг 15 квітня 2025 року. Загальний тираж – до 10 000 штук.

З 16 квітня її можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів, перелік яких доступний на офіційному сайті Національного банку. Інформація про старт продажів буде опублікована на відповідних ресурсах.

Що відомо про Любов Панченко

Любов Панченко – жива легенда українського національного мистецтва. Любов Панченко реалізувала свій талант у дизайні одягу, створюючи ескізи, декоративні розписи, аплікації з тканини, графіку та живопис.

Мисткиня послідовно відстоювала українську мову та культуру: розписувала писанки, шила національні костюми для хорів, допомагала політв'язням і брала участь у відродженні традицій вертепу та різдвяного колядування в Києві.

В усіх творах Панченко, незалежно від техніки виконання, є українські мотиви. Вона добре знала народне мистецтво і спиралася на нього у власній роботі. Зокрема, вплітала національні орнаменти в малюнки і в дизайн одягу.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.