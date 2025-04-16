НБУ посвятил памятную монету украинской художнице-модельеру: о ком речь

Во Всемирный день искусства, 15 апреля 2025 года, в Национальном центре "Украинский Дом" представили памятную монету "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко", посвященную выдающейся художнице, модельерке и представительнице шестидесятничества.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О дизайне монеты

Памятная монета "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко" имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы.

Ее масса в чистоте составляет 31,1 г, диаметр – 38,6 мм.

Монета чекана в качестве "специальный анциркулейтед", а на гладкой группе содержатся углубленные надписи с информацией о металле, его пробе и логотипе Банкнотно-монетного двора.

На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный мотивами ее работы "Бучанская весна". Слева – малый Государственный Герб Украины и надпись Любовь Панченко, справа – год чеканки 2025, надпись Украина, номинал 10 гривен и графический символ гривны. Взгляд художницы передает ее силу, свободу и связь с Родиной.

изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный мотивами ее работы "Бучанская весна". Слева – малый Государственный Герб Украины и надпись Любовь Панченко, справа – год чеканки 2025, надпись Украина, номинал 10 гривен и графический символ гривны. Взгляд художницы передает ее силу, свободу и связь с Родиной. На реверсе – фрагмент "Бучанской весны" с использованием тампопечати, сочетающийся с портретом художницы. Работа символизирует красоту, несокрушимость духа и веру в возрождение, чествуя Бучу — город, где жила и творила Панченко.

Художник – Андрей Сагач. Скульптор – Владимир Демьяненко.

О реализации монеты

Памятная монета "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко" введена в обращение 15 апреля 2025 года. Общий тираж – до 10 000 штук.

С 16 апреля ее можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банков-дистрибьюторов, перечень которых доступен на официальном сайте Национального банка. Информация о старте продаж будет опубликована на соответствующих ресурсах.

Что известно о Любови Панченко

Любовь Панченко – живая легенда украинского государственного искусства. Она реализовала свой талант в дизайне одежды, создавая эскизы, декоративные росписи, аппликации из ткани, графику и живопись.

Художница последовательно отстаивала украинский язык и культуру: расписывала писанки, шила национальные костюмы для хоров, помогала политзаключенным и участвовала в возрождении традиций вертепа и рождественского колядования в Киеве.

Во всех произведениях Панченко, независимо от техники исполнения, есть украинские мотивы. Она хорошо знала народное искусство и опиралась на него в своей работе. В частности, вплетала национальные орнаменты в рисунки и дизайн одежды.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.