Купить нумизматику можно будет только после проверки: НБУ вводит верификацию в интернет-магазине

Национальный банк Украины с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через свой интернет-магазин с 3 февраля 2025 г. внедряет процесс верификации учетных записей пользователей с помощью Системы BankID НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Пользователи, уже зарегистрированные на сайте интернет-магазина и имеющие учетную запись, получат соответствующее сообщение на электронную почту, указанную при регистрации. После этого им станет доступна процедура верификации.

Новые пользователи, которые зарегистрируются на сайте интернет-магазина с 3 февраля 2025, смогут пройти идентификацию и верификацию лица с помощью Системы BankID НБУ непосредственно во время регистрации.

Как пройти верификацию

Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно предпринять следующие шаги:

нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;

после перенаправления на страницу Системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;

пройти многофакторную аутентификацию на стороне избранного банка;

предоставить банку согласие на передачу персональных данных.

После верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.

В НБУ обращают внимание, что верификация зарегистрированных пользователей интернет-магазина будет происходить поэтапно. Пользователи получат уведомления с информацией о необходимости пройти верификацию. До получения сообщения зарегистрированные пользователи могут продолжать пользоваться услугами интернет-магазина без верификации.

Для пользователей, уже подтвердивших свои учетные данные с помощью Системы BankID НБУ, дальнейшая аутентификация в личном кабинете интернет-магазина (для входа) будет происходить с использованием имеющихся идентификаторов (электронная почта и пароль), без необходимости повторного подтверждения лица через Систему BankID НБУ.

В случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет автоматически заблокирован.

О нумизматической продукции НБУ

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка.

В частности, выпускается такая сувенирная продукция: медали, имитация банкнот в серебре, сувенирная серебряная гривна Киевской Руси, наборы оборотных и разменных монет, памятные банкноты, неразрезанные листы банкнот.

Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и драгоценных металлов ограниченными тиражами.

Напомним, Национальный банк Украины, вдохновляясь легендами о героических воинах Запорожской Сечи – казаках-характерщиках, выпустил памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", которые станут оберегом для современных защитников Украины.

В декабре НБУ посвятил серебряную памятную монету "Цифровое государство" достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций.