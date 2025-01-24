НБУ презентовал памятную монету ко Дню внешней разведки

Ко Дню внешней разведки Украины глава Национального банка Украины Андрей Пышный и глава Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко представили памятную монету "Служба внешней разведки Украины".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Хотя успехи и достижения внешней разведки остаются в большинстве своем скрытыми, мы понимаем вашу чрезвычайно важную роль в защите Украины от внешних угроз. Поэтому наша новая монета – искреннее посвящение непобедимости, острому разуму и силе духа героев, принадлежащих к рядам Службы внешней разведки". – отметил Пышный.

Особенности дизайна

На аверсе монеты центральным элементом является крест, отражающий основную символику и ведомственные знаки отличия Службы внешней разведки Украины.

В центре креста расположен Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезубец), окруженный латинским лозунгом службы – OMNIA VINCIT VERITAS ("Истина побеждает все").

Карта мира с контурами континентов вокруг креста символизирует глобальный масштаб деятельности разведки. По краю монеты азбукой Морзе зашифрованы первые три слова названия ведомства.

На реверсе монеты изображен стилизованный трезубец, окруженный шифрованными словами одного из видных украинских политических деятелей.

Монета с загадкой

Монета объединяет современную символику Службы внешней разведки Украины, ведомственные поощрительные знаки отличия, а также содержит уникальный элемент – зашифрованное послание на реверсе.

Вокруг трезубца зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и специально выбранное кодовое слово.

Служба внешней разведки объявила конкурс среди специалистов по дешифровке. У участников будет определенный период, чтобы разгадать зашифрованное послание. Текст расшифрованного сообщения обещают опубликовать спустя шесть месяцев после ввода монеты в обращение.

В НБУ отметили, что памятная монета "Служба внешней разведки Украины" является символом признания важности работы украинских разведчиков, ежедневно обеспечивающих безопасность государства. Она также напоминает об их вкладе в защиту Украины от внешних угроз.

Напомним, в декабре Национальный банк Украины посвятил серебряную памятную монету "Цифровое государство" достижениям Украины в области цифровых технологий и инноваций.